"Можу її тоннами їсти": Олег Винник розповів, що входить в його денний раціон

Олег Винник поділився секретами свого стрункого тіла

Популярний український співак Олег Винник, який днями справив фурор на фестивалі Atlas Weekend, розповів, як харчується, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.

Відео: РБК-Україна

"З ранку - пару ложок вівсянки, хоч я її і не особливо люблю, але вона корисна. Вдень - білок з клітковиною: яйця з листям салату", - розповів секс-символ української естради в інтерв'ю журналу "Отдохни".

А от увечері Олег може з'їсти не жирну і не смажену котлету.

Олег Винник на обкладинці журналу "Відпочинь"

Взагалі, за словами Винник, в їжі він не вибагливий, тому йому легко дотримуватися правильного харчування.

"Руколу просто обожнюю! Можу її тоннами їсти. А ось кефір, кажуть, корисний на ніч, але я його не люблю, хіба що з медом", - додав співак.

Відзначимо, що зараз артист активно готується до відзначення 45-річного ювілею.

Раніше Винник зізнався, що на початку його творчого шляху з ним ніхто не хотів працювати. Олегу часто говорили, що він - неформат, і буде складно, але співак не здавався.