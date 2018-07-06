Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Можу її тоннами їсти": Олег Винник розповів, що входить в його денний раціон

STYLERЗірки        06.07.2018 - 23:33
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник поділився секретами свого стрункого тіла

Популярний український співак Олег Винник, який днями справив фурор на фестивалі Atlas Weekend, розповів, як харчується, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.

Відео: РБК-Україна

"З ранку - пару ложок вівсянки, хоч я її і не особливо люблю, але вона корисна. Вдень - білок з клітковиною: яйця з листям салату", - розповів секс-символ української естради в інтерв'ю журналу "Отдохни".

А от увечері Олег може з'їсти не жирну і не смажену котлету.

Олег Винник на обкладинці журналу "Відпочинь"

Взагалі, за словами Винник, в їжі він не вибагливий, тому йому легко дотримуватися правильного харчування.

"Руколу просто обожнюю! Можу її тоннами їсти. А ось кефір, кажуть, корисний на ніч, але я його не люблю, хіба що з медом", - додав співак.

Відзначимо, що зараз артист активно готується до відзначення 45-річного ювілею.

Раніше Винник зізнався, що на початку його творчого шляху з ним ніхто не хотів працювати. Олегу часто говорили, що він - неформат, і буде складно, але співак не здавався.

"Я шукав себе": Олег Винник розповів про складний період в житті Олег Винник на Atlas Weekend: "вовчиці" в захваті (фото, відео)
Теги: Олег Винник
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся