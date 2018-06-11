"Мої близнюки": Ані Лорак поділилася сімейним фото

У мережі сперечаються, на кого схожа дочка співачки
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася спільним фото з чоловіком Муратом Налчаджиоглу і семирічною дочкою Софією. Відповідний знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Мої близнюки!" - написала 39-річна співачка.
На фото Кароліна Куєк з чоловіком і дочкою сидять за столом. На голові Софії маленька корона. Варто відзначити, що 9 червня дівчинці виповнилося сім років.
Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак з Софією (instagram.com/anilorak)
Сімейний знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Ні, Кароліна! Софія - це твоя копія! Просто колір очей і волосся татові".
"Вона і на маму схожа".
"Сім'я трійнят".
"Доця - татова копія! Точно близнюки".
"Гарна сім'я".
"Схожі".
"Вам би ще хлопчика. Можливо, буде схожий на Вас".
"Дочка – копія мами".
"Чому така мила і красива дівчинка у вас одна?".
"Яка гарна, на тата схожа".
"Вам хлопчика ще треба".
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
До речі, Ані Лорак ніжно привітала дочку з днем народження.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)