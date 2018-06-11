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"Мої близнюки": Ані Лорак поділилася сімейним фото

STYLERЗірки        11.06.2018 - 20:30
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

У мережі сперечаються, на кого схожа дочка співачки

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася спільним фото з чоловіком Муратом Налчаджиоглу і семирічною дочкою Софією. Відповідний знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Мої близнюки!" - написала 39-річна співачка.

На фото Кароліна Куєк з чоловіком і дочкою сидять за столом. На голові Софії маленька корона. Варто відзначити, що 9 червня дівчинці виповнилося сім років.

Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/anilorak)

Фото: Ані Лорак з Софією (instagram.com/anilorak)

Сімейний знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Ні, Кароліна! Софія - це твоя копія! Просто колір очей і волосся татові".

"Вона і на маму схожа".

"Сім'я трійнят".

"Доця - татова копія! Точно близнюки".

"Гарна сім'я".

"Схожі".

"Вам би ще хлопчика. Можливо, буде схожий на Вас".

"Дочка – копія мами".

"Чому така мила і красива дівчинка у вас одна?".

"Яка гарна, на тата схожа".

"Вам хлопчика ще треба".

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак ніжно привітала дочку з днем народження.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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