"Мої дівчатка": Сумська похвалилася своїми дочками (фото)

На знімку артистка зображена з двома дочками

Народна артистка України і популярна актриса Ольга Сумська похвалилася фотографією своїх дочок. Знімок популярна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram і мило його підписала.

"Мої дівчатка", - свідчить підпис під фото.

Варто відзначити, що в коментарях люди звернули увагу, що дочки Ольги дуже на неї схожі і всі вони выглядають чудово, як і їх зіркова мама, але також вони схожі на свого батька. Люди у соцмережі роблять компліменти Сумській і відзначають, що її краса передалася дітям у спадок.

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

"Хоч би не знав, чиї дівчата, так видно дві крапельки.....мама і тато", - написав tatiananikolaevnakrasnoshchek.

"Одна краще іншої. Красуні", - відреагувала irinariskal.

"Дочки копії пап своїх , але старша зовсім небагато, особливо очима, схожа на матір", - написала vvknvd18.

"Мамина краса і найбільше багатство", - прокоментувала lin.2114.

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Фото: instagram.com/olgasumska

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