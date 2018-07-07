"Мої дівчатка": Сумська похвалилася своїми дочками (фото)

На знімку артистка зображена з двома дочками
Народна артистка України і популярна актриса Ольга Сумська похвалилася фотографією своїх дочок. Знімок популярна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram і мило його підписала.
"Мої дівчатка", - свідчить підпис під фото.
Варто відзначити, що в коментарях люди звернули увагу, що дочки Ольги дуже на неї схожі і всі вони выглядають чудово, як і їх зіркова мама, але також вони схожі на свого батька. Люди у соцмережі роблять компліменти Сумській і відзначають, що її краса передалася дітям у спадок.
Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)
"Хоч би не знав, чиї дівчата, так видно дві крапельки.....мама і тато", - написав tatiananikolaevnakrasnoshchek.
"Одна краще іншої. Красуні", - відреагувала irinariskal.
"Дочки копії пап своїх , але старша зовсім небагато, особливо очима, схожа на матір", - написала vvknvd18.
"Мамина краса і найбільше багатство", - прокоментувала lin.2114.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Фото: instagram.com/olgasumska
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