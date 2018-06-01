"Мої предки були високими і ставними": Винник розповів про походження свого роду

Артист не приховує того, що народився в селі

Український співак Олег Винник, у якого недавно померла 80-річна мама, розповів, звідки походить його рід. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Телегід". За його словами, у нього всі предки були високими і ставними.

"Нещодавно говорив з мамою про походження нашого роду. Вона мені розповіла, що мої предки були високими і ставними, загалом, знатними молодцями. Добірні, сортові. А коли мій прадід Єлисей йшов по селу, всі дівчата ахали — такий високий і гарний він був. А Винники пішли від перших виноградарів та виноробів. У Львівській області є місто Винники, воно було засноване ще в XIII столітті і постачало до князівського столу вино і виноград", - розповів виконавець.

Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Також артист зізнався, що зовсім не боїться польових робіт, тому що в дитинстві він допомагав мамі з огродом. До речі, артист народився в одному з сел Черкаської області та абсолютно не соромиться свого походження.

"Я виріс у селі. І, звичайно, як всі нормальні місцеві жителі, їв фрукти-овочі тільки зі свого саду-городу. Не з чуток знаю, що таке посадити картоплю, прополоти її, зібрати... Мама казала: "Хочеш йти в клуб на танці — спочатку піди на город попрацюй!". І я не соромлюся цього. У мами в селі досі є сад і город. Кожен раз, коли до неї приїжджаю, беру в неї домашні яйця. Люблю пити їх сирими — добре для здоров'я, але те, що це допомагає для голосу — міф. І обов'язково півника — з нього чудовий бульйон! Ще мама робить чудове варення із зелених помідорів, пелюсток троянди, бузини і навіть з кавунових кірок. Але варення дозволяю собі лише по великих святах — це вуглеводи. А мені треба стежити за фігурою!" - поділився артист.

Як раніше писав Styler, в Червоному Куті Черкаської області, в рідному селі відомого українського співака Олега Винника, поховали його мати - 80-річну Ганну Яківну, яка померла 28 травня.

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