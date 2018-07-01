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Мольфар: Олег Винник розігнав хмари перед концертом

STYLERЗірки        01.07.2018 - 09:36
Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Над містом з'явилася подвійна веселка

Знаменитий український співак Олег Винник виступив в Івано-Франківську і зміг перемогти погоду. Про це пише місцевий сайт 0342.ua.

Під час всеукраїнського туру з новою програмою "Ти в курсі", український співак Олег Винник відвідав Івано-Франківськ.

Шанувальники артиста відзначають, що напередодні концерту весь день йшов дощ. І як тільки Олег Винник піднявся на сцену, дощ припинився і з'явилася подвійна веселка.

Фанати вирішили, що Винник своєю музикою зміг розігнати хмари і повернути городянам хорошу погоду, тому зізнавалися в любові з допомогою слів з його пісні "А мені добре з тобою...". Вони заспівали дві строчки з цієї пісні хором.

На концерті в Івано-Франківську музикант виконав кілька нових композицій, в тому числі і відомий трек "Бджола Майя".

Завдяки цій пісні українці почали масовий флешмоб. Артисту приносять на концерти сувеніри та подарунки, пов'язані з бджолиної атрибутикою.

До речі, Олег Винник зізнався, у чому суть його нового треку з жартівливою назвою "Бджола Майя".

"Моя Бджола Майя - це прообраз дівчини, яка дуже любить квіти і прикрашає ними все навколо. З одного боку, така фанатична любов виглядає кумедно. Але якщо поспостерігати за людиною, можна відзначити щиру посмішку на її обличчі. А від цієї посмішки і в оточуючих людей піднімається настрій. Зізнатися, пісня далася мені досить нелегко. Оскільки хотілося не тільки провести іронічну паралель, але і донести основний посил треку. До речі, композиція народилася не на порожньому місці. На її написання надихнули реальні люди", - каже артист.

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Теги: співак, концерт, Олег Винник
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