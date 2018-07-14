MONATIK і Надя Дорофєєва випустили "глибоку" пісню

MONATIK і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/monatik_official)

Зірки української поп-сцени представили довгоочікуваний спільний трек

Популярні українські артисти MONATIK і Надя Дорофєєва представили спільний трек. Композиція отримала назву "Глубоко...".

"Вихід із зони комфорту здається небезпекою. Але сьогодні час колаборацій і неординарних експериментів. Цей дует свіжий і небезпечний, як і сама пісня. Занурюємося глибоко в атмосферу свободи рухів і мислення", - коментують трек музиканти.

Додамо, що текст композиції, яка вийшла на лейблі MOZGI Entertainment, написав Дмитро Монатік. За день трек прослухали понад 700 тис. меломанів.

MONATIK і Надя Дорофєєва випустили сингл "Глубоко..."

Текст пісні "Глубоко":

Я вижу опасность

И это прекрасно,

Иначе было бы скучно,

Начинай мучь меня...

Я дружу с головой...

Вроде бы все хорошо на...

Все хорошо, но...

Все хорошо, но, стой...

Где-то покоя нет

Трамваи молчат...

Им дышать уже очень поздно...

Да, очень поздно

А мы не знакомы, нет...

Да мы незнакомы, но...

Я же вижу ты опасна

И это прекрасно

Иначе было бы скучно

Начинай мучь меня

Я же вижу ты опасен

И это напрасно,

Абсолютно напрасно.

Ведь мне глубоко...

Глубоко...

Глубоко в твоих глазах

Мне все так знакомо,

Глубоко в твоих глазах

Я вижу опасность

И это прекрасно

Все, что ты захочешь буду только за.

Глубоко в твоих глазах вижу невесомость

Глубоко в твоих глазах...

Я вижу опасность

и это прекрасно,

иначе было бы скучно,

Начинай мучь меня

Глубоко в твои глаза хочу улететь

Мне наверно станет спокойней

Станет спокойней...

Станет спокойней ей.

Да, так опасно тебя хотеть

и без тебя остаться опасно

Гордая, яркая.

Гордо я, ярко я,

города да данса...

Я же вижу ты опасна

И это прекрасно

Иначе было бы скучно

Начинай мучь меня

Я же вижу ты опасен

И это напрасно,

Абсолютно напрасно

Ведь я глубоко в твоих глазах,

Вижу невесомость,

Глубоко в твоих глазах

Я вижу опасность

И это прекрасно

Все что, ты захочешь, буду только за.

Глубоко в твоих глазах, мне все так знакомо

Глубоко в твоих глазах...

Я вижу опасность и это прекрасно, иначе было бы скучно,

Начинай, мучь меня .

Ты опасна, это безусловно

Сегодня я русалка, я создаю волны,

И волнуешь меня,

И волную тебя...

Ты волнуешь меня!

Сегодня я русалка я создаю волны

Ты так волнуешь меня!

Сегодня я русалка я создаю волны

Ты волнуешь меня!

Так глубоко...

Сегодня я русалка я создаю волны

Так глубоко...

Ты так волнуешь меня!

Так глубоко...

Сегодня я русалка я создаю волны

Так глубоко...

Фанати високо оцінили такий творчий тандем.

"Побільше б таких дуетів", - написав один юзер.

Скріншот коментарів

Відео: РБК-Україна

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