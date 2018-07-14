MONATIK і Надя Дорофєєва випустили "глибоку" пісню

Зірки української поп-сцени представили довгоочікуваний спільний трек
Популярні українські артисти MONATIK і Надя Дорофєєва представили спільний трек. Композиція отримала назву "Глубоко...".
"Вихід із зони комфорту здається небезпекою. Але сьогодні час колаборацій і неординарних експериментів. Цей дует свіжий і небезпечний, як і сама пісня. Занурюємося глибоко в атмосферу свободи рухів і мислення", - коментують трек музиканти.
Додамо, що текст композиції, яка вийшла на лейблі MOZGI Entertainment, написав Дмитро Монатік. За день трек прослухали понад 700 тис. меломанів.
MONATIK і Надя Дорофєєва випустили сингл "Глубоко..."
Текст пісні "Глубоко":
Я вижу опасность
И это прекрасно,
Иначе было бы скучно,
Начинай мучь меня...
Я дружу с головой...
Вроде бы все хорошо на...
Все хорошо, но...
Все хорошо, но, стой...
Где-то покоя нет
Трамваи молчат...
Им дышать уже очень поздно...
Да, очень поздно
А мы не знакомы, нет...
Да мы незнакомы, но...
Я же вижу ты опасна
И это прекрасно
Иначе было бы скучно
Начинай мучь меня
Я же вижу ты опасен
И это напрасно,
Абсолютно напрасно.
Ведь мне глубоко...
Глубоко...
Глубоко в твоих глазах
Мне все так знакомо,
Глубоко в твоих глазах
Я вижу опасность
И это прекрасно
Все, что ты захочешь буду только за.
Глубоко в твоих глазах вижу невесомость
Глубоко в твоих глазах...
Я вижу опасность
и это прекрасно,
иначе было бы скучно,
Начинай мучь меня
Глубоко в твои глаза хочу улететь
Мне наверно станет спокойней
Станет спокойней...
Станет спокойней ей.
Да, так опасно тебя хотеть
и без тебя остаться опасно
Гордая, яркая.
Гордо я, ярко я,
города да данса...
Я же вижу ты опасна
И это прекрасно
Иначе было бы скучно
Начинай мучь меня
Я же вижу ты опасен
И это напрасно,
Абсолютно напрасно
Ведь я глубоко в твоих глазах,
Вижу невесомость,
Глубоко в твоих глазах
Я вижу опасность
И это прекрасно
Все что, ты захочешь, буду только за.
Глубоко в твоих глазах, мне все так знакомо
Глубоко в твоих глазах...
Я вижу опасность и это прекрасно, иначе было бы скучно,
Начинай, мучь меня .
Ты опасна, это безусловно
Сегодня я русалка, я создаю волны,
И волнуешь меня,
И волную тебя...
Ты волнуешь меня!
Сегодня я русалка я создаю волны
Ты так волнуешь меня!
Сегодня я русалка я создаю волны
Ты волнуешь меня!
Так глубоко...
Сегодня я русалка я создаю волны
Так глубоко...
Ты так волнуешь меня!
Так глубоко...
Сегодня я русалка я создаю волны
Так глубоко...
Фанати високо оцінили такий творчий тандем.
"Побільше б таких дуетів", - написав один юзер.
Скріншот коментарів
Відео: РБК-Україна
Раніше Styler писав про те, що росіяни ставлять тисячі дизлайків під україномовними кліпами, які вибиваються в рейтингу YouTube. Це є новою формою гібридної війни Кремля проти України.