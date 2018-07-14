MONATIK і Надя Дорофєєва випустили "глибоку" пісню

STYLER Зірки 14.07.2018 - 05:28
MONATIK і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/monatik_official) MONATIK і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/monatik_official)

Зірки української поп-сцени представили довгоочікуваний спільний трек

Популярні українські артисти MONATIK і Надя Дорофєєва представили спільний трек. Композиція отримала назву "Глубоко...".

"Вихід із зони комфорту здається небезпекою. Але сьогодні час колаборацій і неординарних експериментів. Цей дует свіжий і небезпечний, як і сама пісня. Занурюємося глибоко в атмосферу свободи рухів і мислення", - коментують трек музиканти.

Додамо, що текст композиції, яка вийшла на лейблі MOZGI Entertainment, написав Дмитро Монатік. За день трек прослухали понад 700 тис. меломанів.

MONATIK і Надя Дорофєєва випустили сингл "Глубоко..."

Текст пісні "Глубоко":

Я вижу опасность 
И это прекрасно,
Иначе было бы скучно, 
Начинай мучь меня... 

Я дружу с головой... 
Вроде бы все хорошо на... 
Все хорошо, но... 
Все хорошо, но, стой... 
Где-то покоя нет 
Трамваи молчат... 
Им дышать уже очень поздно... 
Да, очень поздно 
А мы не знакомы, нет... 

Да мы незнакомы, но... 
Я же вижу ты опасна
И это прекрасно
Иначе было бы скучно 
Начинай мучь меня 
Я же вижу ты опасен 
И это напрасно, 
Абсолютно напрасно. 
Ведь мне глубоко... 
Глубоко... 

Глубоко в твоих глазах
Мне все так знакомо,
Глубоко в твоих глазах 
Я вижу опасность 
И это прекрасно 
Все, что ты захочешь буду только за. 
Глубоко в твоих глазах вижу невесомость 
Глубоко в твоих глазах... 
Я вижу опасность 
и это прекрасно, 
иначе было бы скучно, 
Начинай мучь меня

Глубоко в твои глаза хочу улететь 
Мне наверно станет спокойней 
Станет спокойней... 
Станет спокойней ей. 
Да, так опасно тебя хотеть 
и без тебя остаться опасно 
Гордая, яркая. 
Гордо я, ярко я, 
города да данса... 

Я же вижу ты опасна 
И это прекрасно
Иначе было бы скучно
Начинай мучь меня 
Я же вижу ты опасен 
И это напрасно, 
Абсолютно напрасно 

Ведь я глубоко в твоих глазах, 
Вижу невесомость, 
Глубоко в твоих глазах 
Я вижу опасность 
И это прекрасно 
Все что, ты захочешь, буду только за. 
Глубоко в твоих глазах, мне все так знакомо 
Глубоко в твоих глазах... 
Я вижу опасность и это прекрасно, иначе было бы скучно, 
Начинай, мучь меня .

Ты опасна, это безусловно 
Сегодня я русалка, я создаю волны, 
И волнуешь меня, 
И волную тебя... 

Ты волнуешь меня! 
Сегодня я русалка я создаю волны 
Ты так волнуешь меня! 
Сегодня я русалка я создаю волны 

Ты волнуешь меня! 
Так глубоко... 
Сегодня я русалка я создаю волны 
Так глубоко... 
Ты так волнуешь меня! 
Так глубоко... 
Сегодня я русалка я создаю волны 
Так глубоко...

Фанати високо оцінили такий творчий тандем.

"Побільше б таких дуетів", - написав один юзер.

MONATIK і Надя Дорофєєва випустили &quot;глибоку&quot; пісню

Скріншот коментарів

Відео: РБК-Україна

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