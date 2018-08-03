Як Моніка Беллуччі: Даша Астаф'єва здивувала фанів новим образом (фото)

Фото: Даша Астаф'єва (facebook.com/da.astaffieva)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого красивого образу Астаф'євої

Відома українська модель, телеведуча, актриса, співачка, солістка групи NikitA Даша Астаф'єва вирішила здивувати своїх шанувальників несподіваною зміною зачіски. Зірка на своїй сторінці в Instagram похвалилася знімками, де вона зображена в новому образі.

Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Астаф'єва зробила нову стрижку під каре - трохи вкоротила волосся, а також обрізала чубок. Яскрава помада тільки підкреслила привабливий вигляд Даші.

Фото: instagram.com/da_astafieva

На одному фото співачка також хвалиться ювелірною прикрасою – красивим кільцем.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Користувачі соцмережі були в захваті від такого красивого образу улюбленої співачки. Фанати навіть порівняли її з культовою італійської кіноактрисою Монікою Беллуччі.

"Моніка Беллуччі", "Ви дуже схоже тут на актрису у фільмі "Червона Королева", "Дарина схожа на Регіну Збарскую", "Прям леді! Ви дуже гарна!" - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

"Ця зачіска, образ просто шикарний, але трохи надає років, така мудра, доросла жінка", "Крута стрижка! Даша, вам дуже добре", "Даша, як на мене, ця зачіска тобі дуже до лиця!" - вважають фанати Астаф'євої.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Раніше Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими фотографіями. На знімках зірка позує в прозорій білизні, крізь яке видно її груди.

Також повідомлялося, що Астаф'єва в образі героїні фільму "Леон" похвалилася ідеальною фігурою. Співачка показала вдалий косплей на героїню культового фільму 90-х.

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