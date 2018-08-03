Як Моніка Беллуччі: Даша Астаф'єва здивувала фанів новим образом (фото)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого красивого образу Астаф'євої
Відома українська модель, телеведуча, актриса, співачка, солістка групи NikitA Даша Астаф'єва вирішила здивувати своїх шанувальників несподіваною зміною зачіски. Зірка на своїй сторінці в Instagram похвалилася знімками, де вона зображена в новому образі.
Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)
Астаф'єва зробила нову стрижку під каре - трохи вкоротила волосся, а також обрізала чубок. Яскрава помада тільки підкреслила привабливий вигляд Даші.
Фото: instagram.com/da_astafieva
На одному фото співачка також хвалиться ювелірною прикрасою – красивим кільцем.
Фото: instagram.com/da_astafieva
Користувачі соцмережі були в захваті від такого красивого образу улюбленої співачки. Фанати навіть порівняли її з культовою італійської кіноактрисою Монікою Беллуччі.
"Моніка Беллуччі", "Ви дуже схоже тут на актрису у фільмі "Червона Королева", "Дарина схожа на Регіну Збарскую", "Прям леді! Ви дуже гарна!" - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
"Ця зачіска, образ просто шикарний, але трохи надає років, така мудра, доросла жінка", "Крута стрижка! Даша, вам дуже добре", "Даша, як на мене, ця зачіска тобі дуже до лиця!" - вважають фанати Астаф'євої.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Раніше Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими фотографіями. На знімках зірка позує в прозорій білизні, крізь яке видно її груди.
Також повідомлялося, що Астаф'єва в образі героїні фільму "Леон" похвалилася ідеальною фігурою. Співачка показала вдалий косплей на героїню культового фільму 90-х.
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