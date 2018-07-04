"Моніка Белуччі": Настя Каменських захопила шанувальників шикарним образом

Співачка вразила фантастичним образом
Відома українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким встигла захопити своїх шанувальників.
На знімку зірка стоїть у пишному блакитному топі і стильній леопардовій спідниці трохи нижче колін. Доповнили образ туфлі на підборах темного відтінку та великі сережки-кільця.
"Сьогодні я дика кішка", - підписала публікацію співачка.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники захопилися прекрасним чином і красою Насті. Знайшлися навіть ті, хто побачив схожість зі знаменитою італійською актрисою.
"Моніка Белуччі", - написав один з користувачів.
"Вогонь", "Дуже красива", "Худенька", "Шикарна", "Красуня", "Богиня", - коментують фанати фото.
Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, шанувальники розкритикували фото Світлани Лободи.
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