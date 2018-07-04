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"Моніка Белуччі": Настя Каменських захопила шанувальників шикарним образом

STYLERЗірки        04.07.2018 - 15:11
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка вразила фантастичним образом

Відома українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким встигла захопити своїх шанувальників.

На знімку зірка стоїть у пишному блакитному топі і стильній леопардовій спідниці трохи нижче колін. Доповнили образ туфлі на підборах темного відтінку та великі сережки-кільця.

"Сьогодні я дика кішка", - підписала публікацію співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники захопилися прекрасним чином і красою Насті. Знайшлися навіть ті, хто побачив схожість зі знаменитою італійською актрисою.

"Моніка Белуччі", - написав один з користувачів.

"Вогонь", "Дуже красива", "Худенька", "Шикарна", "Красуня", "Богиня", - коментують фанати фото.

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, шанувальники розкритикували фото Світлани Лободи.

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Теги: Настя Каменських, фото
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