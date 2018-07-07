У Москві відбувся концерт на підтримку Сенцова (відео)

На ньому були присутні Андрій Макаревич і Лія Ахеджакова

6 липня у Москві відбувся концерт за участю російських зірок на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. В акції брали участь такі артисти, як Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, Віктор Шендерович. Про це пише "Радіо Свобода" і публікує відео з місця концерту.

Багато з тих, хто не зміг бути присутнім на концерті, прислали відео-звернення на захист Сенцова і слова підтримки, адресовані українцю.

Серед цих людей режисери Аскольд Куров і Віталій Манський; кінокритики Антон Долін і Андрій Плахов; музиканти і виконавці: Андрій Хливнюк і Олексій Паперний; учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна.

Зазначимо, що колеги режисера в Москві організували концерт в підтримку його вимог: негайно звільнити і відправити на батьківщину всіх громадян України, які перебувають в ув'язненні в РФ.

Кіно - і театральна спільнота, журналісти Росії, України та багатьох країн Європи неодноразово зверталися з підтримкою вимог Сенцова і проханням до влади РФ припинити її переслідування.

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