"Мій давній друг": Лобода поставила в незручне становище українського співака (фото)

Співачка показала, хто працював над новою піснею
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, недавно представила нову пісню – "SuperSTAR". Виявилося, що саундпродюсером треку є популярний український виконавець Дмитро Монатік. Співачка подякувала йому за роботу і поділилася спільним фото з колегою. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Саудпродюсером треку #SuperSTAR виступив приголомшливий музикант, мій давній друг @monatik_official . Людина неймовірних можливостей і талантів
Я дякую тобі за це, і впевнена, разом ми зробимо ще багато чого цікавого", - написала співачка.
Фото: LOBODA і MONATIK (instagram.com/lobodaofficial)
У мережі відзначили, що Монатік дуже талановитий, і відразу видно, що він працював над створенням треку. Деякі шанувальники зазначили, що на фото виконавець виглядає як "слуга" Світлани Лободи.
Знімок прокоментували користувачі мережі:
"Тепер зрозуміло, чому мелодія так притягує, просто залипаєш".
"Ніби королева і її слуга".
"Король і королева".
"Треба дует".
"Люблю цього співака. Дійсно талант".
Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
До речі, нещодавно Лобода розкрила почуття до російського співака.
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