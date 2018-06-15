"Мій давній друг": Лобода поставила в незручне становище українського співака (фото)

Співачка показала, хто працював над новою піснею

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, недавно представила нову пісню – "SuperSTAR". Виявилося, що саундпродюсером треку є популярний український виконавець Дмитро Монатік. Співачка подякувала йому за роботу і поділилася спільним фото з колегою. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Саудпродюсером треку #SuperSTAR виступив приголомшливий музикант, мій давній друг @monatik_official . Людина неймовірних можливостей і талантів

Я дякую тобі за це, і впевнена, разом ми зробимо ще багато чого цікавого", - написала співачка.

Фото: LOBODA і MONATIK (instagram.com/lobodaofficial)

У мережі відзначили, що Монатік дуже талановитий, і відразу видно, що він працював над створенням треку. Деякі шанувальники зазначили, що на фото виконавець виглядає як "слуга" Світлани Лободи.

Знімок прокоментували користувачі мережі:

"Тепер зрозуміло, чому мелодія так притягує, просто залипаєш".

"Ніби королева і її слуга".

"Король і королева".

"Треба дует".

"Люблю цього співака. Дійсно талант".

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, нещодавно Лобода розкрила почуття до російського співака.

Цікаві факти про Світлану Лободу (відео: STYLER.rbc.ua)