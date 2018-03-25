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"Моя любов": Алан Бадоєв здивував фанатів новим знімком

STYLERЗірки        25.03.2018 - 17:52
Фото: Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)
Фото: Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

Бадоєв розповів, хто їм бачиш себе краще, ніж в дзеркалі

Після розлучення з Жанною Бадоєвою Алан Бадоєв не був помічений в серйозних стосунках. Хоча, нещодавно кліпмейкер опублікував в соцмережі фото з таємничою брюнеткою, а пізніше зізнався в любові екс-дружині.

Але днями в мікроблозі кліпмейкера з'явилося фото, яке він підписав: "Моя любов".

Скріншот сторінки instagram.com/alanbadoev

Однак, на знімку підписники побачили не кохану Алана, а його дочку Лоліту.

"Моя любов Lo. Дивишся на свою дитину і розумієш про себе набагато більше, ніж з відображення в дзеркалі", - написав кліпмейкер.

Шанувальники Бадоєва обсипали компліментами його дочку і відзначили їх схожість:

"Красуня, на тата схожа", "Копія тато", "Дуже красива", "Неймовірна дівчинка", "Яка красива і цікава", "Красуня і розумниця", - писали фоловери.

Нагадаємо, відомий український кінорежисер, кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв вразив своїх шанувальників милим домашнім фото в ліжку зі своїм "другом".

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Теги: Алан Бадоєв
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