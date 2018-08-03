"Мій захист та опора": Дорофєєва розповіла про стосунки з чоловіком

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва поділилася подробицями свого особистого життя

Українська співачка, учасниця групи "Время і Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про своє особисте життя і про стосунки з чоловіком (чоловік Дорофєєвої – український співак, телеведучий, радіоведучий, екс-учасник групи "Діо.фільми" Володимир Дантес). Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Viva.

Надя зізналася, що в шлюбі з Дантесом усвідомила сенс фрази "за ним, як за кам'яною стіною".

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Він (чоловік) мій захист і опора. В яких би ситуаціях ми не виявлялися, чоловік завжди веде себе як хлопець, про якого я мріяла", - каже співачка.

Фото: Чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес (instagram.com-vladimirdante)

Також зірка поділилася, як вони з чоловіком вирішують, в яку країну їхати відпочивати.

"Зазвичай ми разом вибираємо країну для подорожі, а іншим плануванням займається Вова. Він у нашій родині самий досвідчений мандрівник, і в цьому я йому повністю довіряю. Одного разу він організував для мене сюрприз-подорож на виступ улюбленого музиканта Stromae в Будапешті. За чотири години до початку концерту ми зайняли місця в першому ряду – це був один з найкращих виступів, які я бачила у своєму житті. Тепер мрію побувати на фестивалі Coachella", - згадує Надія.

Зірка додала, що "подорожі – це життя". Дорофєєва зазначає, що є ще багато країн і міст, де вона хотіла б побувати, але її улюблені - Амстердам і Лос-Анджелес , куди вона хоче повертатися знову і знову.

"Але більше всього на світі я люблю свій будинок, де родина, друзі та улюблена робота", - підсумувала Надя.

Раніше Дорофєєва поділилася враженнями від спільної роботи з Monatik.

Також повідомлялося, що Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність.

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