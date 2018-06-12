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"Моє життя було нічим": Сандра Буллок розповіла про материнство

STYLERЗірки        12.06.2018 - 16:36
Фото: скріншот youtube
Фото: скріншот youtube

Актриса розповіла про дітей

53-річна актриса Сандра Буллок сама виховує двох прийомних дітей: восьмирічного сина Луїса і п'ятирічну дочку Лілу. Артистка розповіла про те, як вплинуло на неї усиновлення дітей і зізналася, що до цього її життя було безглуздим. Про це повідомляє Entertainment Tonight.

"Боже мій, після усиновлення змінюється абсолютно все. До цього, озираючись назад, я думала - так, у мене було відмінне життя. Але, коли у мене з'явилися діти, я почала згадувати минуле і думати - до їх появи я була ніким, моя життя було нічим ", - сказала Буллок.

Актриса вважає, що поява дітей допомогла їй знайти сенс життя. "Я маю на увазі - я ж просто вбивала час, в буквальному сенсі - безглуздо вбивала час, день за днем, поки вони не з'явилися в моєму житті, і тепер, завдяки їм, я знаю, в чому сенс мого життя. Мені неймовірно пощастило", - додала вона.

Нагадаємо, що телеведуча Марія Єфросиніна замислюється про поповнення в родині.

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Теги: діти, актриса, Сандра Буллок
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