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"Може викрасти": стало відомо, чому Сєдоковій забороняють бачитися з дочкою

STYLERЗірки        29.06.2018 - 18:57
Фото: Анна Сєдокова (facebook.com/SedokovaAnna)
Фото: Анна Сєдокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Колишній чоловік зірки наполягає на одноосібній опіці

Українській співачці Анні Сєдоковій дозволено бачитися з дочкою Монікою тільки в присутності наглядача. Це пов'язано з розглядами між зіркою та її колишнім чоловіком Максимом Чернявським.

Як пише Super, екс-чоловік наполягає на одноосібної опіки над дівчинкою і вимагає від Анни виплачувати йому аліменти. Згідно з документами з суду в Лос-Анджелесі, які вдалося отримати виданню, суд між Чернявським і Сєдоковою відбувся в жовтні минулого року. У постанові сказано, що Сєдокова може контактувати з дочкою тільки в присутності професійного соціального працівника.

 

Фото: Документи з суду (uper.ru)

Крім того, шестирічної Моніці не можна залишати Лос-Анджелес, оскільки, на думку судді, мама може її викрасти. Суд встановив, що існує ризик викрадення неповнолітнього, оскільки Сєдокова не має достатніх зв'язків в Каліфорнії, може вивезти дитину без дозволу, а також має родинні та емоційні зв'язки з іншими країнами.

Раніше екс-свекруха Сєдокової розповіла, чому співачці не дають бачитися з дочкою.

Марина Чернявська каже, що Сєдокова не говорить всієї правди. Мовляв, ніхто Моніку у неї не забирав. За її словами, Анна будувала кар'єру і не думала про навчання 6-річної Моніки.

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Теги: Анна Седокова
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