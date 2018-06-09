"Можна мене привітати": Тодоренко розкрила правду про своє дітище (відео)

Телеведуча розвіяла чутки щодо можливої вагітності

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко гнівно відреагувала на чутки фанатів і розкрила правду про дітище, яке "виношувала дев'ять місяців". Відповідний пост дівчина зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Хлопці, досить розпускати чутки. Це вже злить. Шоу "пятницаСРегиной" – це моє дітище, саме його я виношую дев'ять місяців, а то й рік. І нарешті "мене можна привітати" – скоро відбудеться його прем'єр", - сказала вона.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 9 Чер 2018 р. о 2:48 PDT

Фото: Регіна Тодоренко в сукні (instagram.com/reginatodorenko)

Більш того, підписники телеведучий продовжили сумніватися, незважаючи на опубліковане дівчиною відео, яке спростовує інформацію про її "вагітність".

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"Так ви ж в Лапіно вже були. До чого це все?" – уточнила юзер Валерія Суханова.

"Навіть якщо робиш так – все одно вагітна", - підкреслила користувач Юлія Лосєва.

"Блін, не треба відразу злитися. Ти просто так виглядала. Ніби вагітна. Захотіла чутки пустити, і пустила. А ми ще винні", - сказала юзер Олена Пенська.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, відома українська телеведуча Регіна Тодоренко не перестає розбурхувати емоції своїх шанувальників щодо чуток про свою вагітність. Так, телеведуча опублікувала неоднозначний пост, в якому натякнула на вагітність і швидке поповнення.

"Ось уже майже 9 місяців я виношую це диво, яке зовсім скоро з'явиться на світ. Мені складно описати ці почуття та емоції, коли ти усвідомлюєш, як багато тепер від тебе залежить. Звичайно, мені трохи страшно, адже це велика відповідальність. Але я дуже довго готувалася до цього. Залишилося зовсім небагато", - спантеличила дивним постом своїх фанів Регіна.

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