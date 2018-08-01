Чоловік Ані Лорак постійно зраджує співачці, - ЗМІ

Ані Лорак з Муратом Налчаджіоглу і донькою (фото: instagram.com/anilorak)

Зазначається, що до весілля з Лорак Мурат був простим працівником в готелі

У мережі з'явилися нові подробиці про особисте життя опальної української співачки Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куйок) та її чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу. Журналісти дізналися, що Мурат неодноразово зраджує своїй дружині. Про це передає starhit.ru.

У виданні стверджують, що до весілля Налчаджіоглу був простим робітником в готелі, а Лорак допомогла йому зайнятися власною справою.

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

Завдяки співачці, він купив чотири ресторани. Також в мережу потрапила інформація, що Мурат вживає заборонені препарати і постійно відпочиває в компанії дівчат, з якими, ймовірно, зраджує дружині.

Журналісти помітили, що чоловік Лорак розважався з Яною Бєляєвою в нічному клубі Dali Park, яким він володіє. У виданні пишуть, що Бєляєвій Мурат знімає квартиру, і за його рахунок вона навіть зробила кілька пластичних операцій.

Сама Ані Лорак інформацію про ймовірні зради чоловіка не коментує і стверджує, що її відносини з Муратом в повному порядку.

"З Муратом ми постійно на зв'язку. Вранці "Добрий ранок", ввечері "Спокійної ночі", протягом дня по 5-10 повідомлень, дзвінків. Ми не покидаємо один одного ні на хвилину. І мені здається, в цьому і є секрет нашого сімейного щастя. 12 років за спиною, і до цих пір у нас є відчуття радості, коли зустрічаємося. Внутрішній захват, чого, можливо, не скажеш про людей, які постійно разом. Їм, швидше, хочеться відпочити один від одного. Я вважаю, що жити з публічною людиною – це особливий талант. Мурат, безперечно, їм володіє", - заявляє вона.

Але журналісти стверджують, що співачка знає про пригоди чоловіка, але намагається врятувати шлюб заради дочки. За чутками, він навіть іноді не відповідає на її дзвінки і відмовляється спілкуватися з дитиною.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак зловили на зраді (відео).

У мережі з'явилися деякі подробиці про дівчину, яку помітили в компанії Мурата. Стало відомо, що Яна Бєляєва закінчила Академію адвокатури України, а зараз займається бізнесом у сфері продажів, а саме – продажем одягу і взуття в соціальній мережі Instagram.

Diva Ані Лорак