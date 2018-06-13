З чоловіком у ліжку: Оля Полякова в червоних панчохах вразила мережу

Співачка оголосила про продовження нашумілої секс-комедії

Українська співачка, Суперблондинка української естради Оля Полякова оригінально анонсувала продовження зйомок гучної української секс-комедії "Свінгери". Так, на своїй Іnstagram-сторінці Полякова опублікувала провокаційне фото, де вона позує на ліжку в образі жінки-Санти. При цьому на співачці – червоний корсет і панчохи.

На ліжку поряд з Поляковою – її колега по зйомках, український актор Михайло Кукуюк.

"#СВІНГЕРИ повертаються! Хочете продовження? На великих екранах вже цієї зими!" – підписала сексі-знімок Полякова.

Оля Полякова та Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що презентація першої частини української секс-комедії "Свінгери" відбулася в грудні 2017 року. У прокат фільм вийшов в лютому того ж року.

Головні ролі у фільмі грають: Оля Полякова, Даша Астаф'єва, Олексій Вертинський, Анна Саліванчук, В'ячеслав Довженко і Михайло Кукуюк.

Цього разу виробники фільму обіцяють його продовження. "Свінгери-2" повинні з'явитися на широких екранах 5 грудня 2018 року. Сценаристи і режисери навіть пообіцяли, що у другій частині секс-комедії буде пікантна сцена героїнь фільму, яких грають Оля Полякова та Даша Астаф'єва.

Скріншот поста instagram.com/da_astafieva

Підписники Олі Полякової не на жарт разгорячились настільки відвертим знімком своєї улюблениці.

"Звичайно хочемо продовження! Перша частина ну дуже смішна! А ви були просто чарівна в своїй ролі. Упевнена, що друга частина буде така ж класна, як і перша", - пише m.vishnyakova03.

"О! Ці ноги!" – зазначає kuper28.

"Обожнюю Полякову. Еталон краси", - захоплюється nika.fox.

"Красуня", - коментує manyushka.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова отримала престижну нагороду від британського каналу.

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