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Чоловічий глянець Maxim обрав топ-100 найбільш спокусливих жінок планети (фото)

STYLERЗірки        15.06.2018 - 22:40
Фото: Ірина Шейк (instagram.com/irinashayk)
Фото: Ірина Шейк (instagram.com/irinashayk)

Дружина принца Гаррі увійшла у рейтинг найвпливовіших жінок за версією журналу

Популярний глянцевий чоловічий журнал Maxim опублікував щорічний рейтинг ста найсексуальніших жінок планети. Топ очолила 26-річна актриса і модель Кейт Аптон.

Модель прикрасила обкладинку спеціального номера журналу. Зйомки для глянцю пройшли в ізраїльській пустелі Негев.

Фото: Кейт Аптон (instagram.com/kateupton)

Скріншот поста (instagram.com/kateupton)

У цьому році глянець поділив усіх жінок на кілька умовних категорій: "Моделі"(38 жінок), "Діви"(18), "Актриси"(28), "Веселі дівчата"(7) і "Сильні гравці"(8).

З відомих моделей у топ потрапили молодша сестра Кім Кардашян – Хлоя, переможниця торішнього топа Хейлі Болдуін, модель Victoria's Secret Алессандра Амброзіо і колишня дівчина футболіста Кріштіану Роналду, дружина Бредлі Купера Ірина Шейк.

Фото: Ірина Шейк (instagram.com/irinashayk)

В список "Дів" увійшли Дженіфер Лопез, Ріанна, Бейонсе, Нікі Мінаж, Тейлор Свіфт, а також Селена Гомес, Рита Ора, Аріана Гранде, Камілла Кабельйо та інші.

Також найбільш сексуальними журнал Maxim визнав актрис Алісію Вікандер, Галь Гадот, Марго Роббі, Скарлетт Йохансон, Олександру Даддаріо, Дженіфер Лоуренс та інших.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

У категорію впливових жінок світу, зокрема, глянець відніс членів сім'ї президента США Дональда Трампа – його дружину Меланію і доньку Іванку Трамп і дружину британського принца Гаррі - Меган Маркл.

До речі, 47-річна австралійка стала фіналісткою конкурсу краси.

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Теги: топ, рейтинг, Меган Маркл, Ирина Шейк, журнал Максим
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