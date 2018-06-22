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"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні

STYLERЗірки        22.06.2018 - 20:30
Фото: Світлана Лоюода і Нателла Крапівіна (instagramnatellakrapivina)
Фото: Світлана Лоюода і Нателла Крапівіна (instagramnatellakrapivina)

Також Нателла Крапівіна звернулася до українських шанувальників Лободи

Продюсер опальної Світлани Лободи та її близька подруга Нателла Крапівіна розповіла, чому співачка не виступає в Україні. Про це передає kp.ua.

Крапівіна зізналася, що мріє про те, щоб знову давати концерти в Україні.

"Мені Дмитро Феліксов (співзасновник великого концертного агентства) запропонував зробити два Палацу спорту. Коли я йому сказала: "Ти або божевільний, або щось не розумієш" - він відповів: "Ні, я все розумію..." Вони провели дослідження і впевнені, що зал буде повний", - говорить продюсер опальної Лободи.

Нателла розповіла, що отримує множество дзвінків з проханням організувати концерти Лободи в різних містах України.

"Дуже багато дзвінків, регулярно мені пропонують виступу в Києві, Луцьку, Львові... Але ми дуже боїмося, що якийсь один шизофренік, або "засланий козачок", або просто людина, в якому довгий час зріла злість і агресія, здійснить якийсь акт, який може зашкодити іншим людям і йому самому. А пояснити такі речі потім неможливо. В такому випадку ти стаєш, нехай і опосередковано, тим самим катом. Це єдина причина", - зазначила вона.

Також Крапівіна звернулася до українських шанувальників Лободи.

"Я б хотіла реально звернутися до всіх наших шанувальників в Україні і сказати про те, що для нас це просто непоправна втрата. І як тільки у нас з'явиться абсолютна впевненість у тому, що ми можемо тут гастролювати і нічого не загрожує людям, ми повернемося і не зробимо тур по якимось маленьким залах, це буде тур з величезним майданчиків, ми зробимо приголомшливе шоу. Ми цього дуже чекаємо!" – заявила продюсер.

Раніше Нателла Крапівіна розкритикувала музичні премії в Україні.

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Теги: Світлана Лобода
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