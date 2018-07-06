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"Ми дуже з ним різні": Приходько показала свого брата

STYLERЗірки        06.07.2018 - 23:01
Анастасія Приходько (фото: РБК-Україна)
Анастасія Приходько (фото: РБК-Україна)

Анастасія зізналася, що коли перший раз закурила, сваливала все на брата

Популярна українська співачка Анастасія Приходько, відома своєю патріотичною позицією і підтримкою військових, показала свого брата Назара. На своїй Facebook-сторінці артистка привітала родича з днем народження, розповівши про нього кілька кумедних історій.

"Так, ми дуже з ним різні! В житті, в поглядах, характерами, думками, але він мій брат! І я завжди його любила таким, який він є! А коли він був маленький, він підійшов до мами і спитав: "Какого черта ты мне ее родила?" Бо я все у нього забирала і ламала! Він терпів, і казав собі: "Она маленькая, ее трогать и обижать нельзя", - розповіла співачка.

Скріншот поста (Facebook/Анастасія Костянтинівна)

"Так було аж до 12 років! Потім він нікуди мене с собою не брав, не спілкувався і в школі навіть, бо я мала! Звичайно дуже багато чого пригадую. Навіть, коли я перший раз курила - все звалила на нього. Але він мене прикривав", - додала Анастасія.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько народилася 21 квітня 1987 року в Києві. Її брат Назар старший на два роки - йому виповнилося 33.

Назар Приходько (фото: Facebook/Nazar Prykhodko)

Назар Приходько (фото: Facebook/Nazar Prykhodko)

Раніше Приходько похвалилася новим татуюванням.

Відео: РБК-Україна

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Теги: Анастасія Приходько
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