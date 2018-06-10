"На 10 років молодше": користувачі мережі захопилися новим чином Могилевської

Знаменита українська співачка з'явилася з новим кольором волосся

Наталя Могилевська поділилася на своїй сторінці в Instagram фото, яке вразило її шанувальників.

На знімку можна побачити 42-річну зірку з новим кольором волосся. Знаменитість пофарбувала русяве волосся в темний колір.

Оновлена зачіска припала до смаку її фанатам і вони заявили, що в даному образі Могилевська виглядає приголомшливо.

"Вам дуже класно з цієї стрижкою. Виглядаєте прям на 10 років молодше", "Красуня", "Шикарня у всьому", - зазначили фолловери Наталі.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Цікаво, що не так давно Наталя Могилевська викладала в свій мікроблог колаж, який створив її фан-клуб. На ньому можна побачити артистку з рудими, малиновими, зеленими і синіми волоссям.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Можливо, саме шанувальники надихнули Могилевську на експерименти із зовнішністю.

Раніше колишній партнер Наталії Могилевської таємно одружився.

Відео: video.rbc.ua