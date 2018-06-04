"На фронті без змін": Фоззі з ТНМК написав пронизливий вірш про Донбасі

Він присвятив його втрат серед українських військових

Учасник української групи "ТНМК" Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі, написав вірш про Донбасі. Твір музикант опублікував на своїй сторінці Facebook.

"На східному фронті сьогодні без змін

Все тихо, загинув лише один,

А ми переходим до інших новин

Бо стільки цікавого в світі

Чекайте, як це загинув один?

Скажіть тоді, чий він був син,

Добряче пожив чи був молодим?

Що бачив останньої миті?

Скажіть, не мовчіть: як звали його?

Того, для кого настало ніщо.

Темрява впала на біле чоло.

І більше не буде нічого.

Діти на плечі не сядуть йому,

І жити родині зі словом "чому?"

Роками ховати у собі війну

І не розірвати це коло

Одне лиш життя, один лише світ,

Якого сьогодні закінчився звіт.

Добре хоча б, що йому не болить.

Нас може він цьому навчити,

Але нам сказали: сьогодні - без змін,

На східному фронті загинув один.

Спробуйте жити серед цих новин,

Коли стільки цікавого в світі", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

нагадаємо, боєць АТО прочитав проникливий вірш, присвячений українським матерям.

На київському фестивалі "Пісні, народжені в АТО", який відбувся 29 вересня в Жовтневому палаці, боєць АТО підкорив увесь зал. Він прочитав проникливий вірш, присвячений українським матерям. Зазначимо, що у фестивалі брали участь не професійні співаки, а військові зі сходу України.

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