"На красу хочеться дивитися нескінченно": Ані Лорак вразила шанувальників фото в купальнику

Співачка вразила відвертим знімком
Популярна українська співачка Ані Лорак вразила фанатів новим відвертим знімком в купальнику і шикарним бюстом, опублікувавши новий пост на своїй сторінці в Instagram.
На фото Ані Лорак стоїть в червоному купальнику, темних окулярах і білому рушнику, скрученим у тюрбан на голові.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
"Люблю червоний.. Люблю захід сонця.. Але пора готуватися до концерту!" – підписала публікацію зірка.
Багато користувачів оцінили знімок співачки."Дуже сексуально і зовсім не пішло, шикарне фото!", "Красуня", "Шикарна!", "Приємно дивитися і слухати!", "На красу хочеться дивитися нескінченно", "Україночка красива", - прокоментували фото шанувальники.
Скріншоти коментарів (instagram.com/anilorak)
До речі, Ані Лорак шокувала ще одним відвертим фото, тільки вже в образі Мата Харі. Подібний знімок вона виклала в соцмережі, анонсувавши таким чином своє нове шоу.
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