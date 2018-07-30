"На ногах немає живого місця": Дмитро Комаров поділився подробицями з подорожі

Фото: Дмитро Комаров (РБК-Україна)

Ведучий розповів про деякі труднощі

Відомий український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров, який зараз знаходиться в Бразилії, розповів про невеликі неприємності, які зустрілися йому і його команді в черговий раз. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно він писав про те, що у них потонув дрон, який зняв унікальні кадри Амазонки.

"Прокинувся в селі. Намагаюся підібрати пристойні букви і слова, щоб коректно описати його віддаленість і важкодоступність, але не виходить. Тому просто в селі, скажімо там. Я спав у гамаку, Саня в ліжку. Чухаємося моторошно. Покусали блохи, комарі і клопи", - розповів тревел-ведучий.

Фото: Дмитро Комаров і крокодильчик (instagram.com/komarovmir)

Також він додав: "Так сильно нас ще ніколи не кусали, прямо через одяг – на ногах немає живого місця. Настрою теж немає. І тут місцеві приносять крокодильчика – хочеш, кажуть, приготуємо? Я кажу: давайте. Давайте його сюди, я без вас розберуся. Взяв, сфотографувався і відпустив. І настрій покращився".

Користувачі відзначили, що і ведучий і крокодильчик виглядають чудово та підтримали Дмитра.

"Гарненькі обидва", "Діма, ти супермолодчина! Крокодильчик буде жити, значить, день вдався!", "Фото з крокодилом - це чудово!", "На тебе схожий", "Правильно зробив", "Дякую за позитив. Діма, ви супер!", "Такий добрий!", "Який милий крокодил! Гарного настрою і натхнення!", "Яка краса", "Дмитро, обожнюю ваше почуття гумору і добре серце", "Ви навіть трохи схожі один на одного", "Діма, кріпіться і тримайтеся! Цікавих сюжетів!", - написали шанувальники в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/komarovmir)

Раніше Комаров розвеселив фанатів фотографією зі своїм новим другом.

Нагадаємо, телеведучий Дмитро Комаров показав свій обов'язковий ритуал.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: А ваші вихованці так можуть?