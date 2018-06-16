"На себе не схожа": помолоділа Пугачова підкорила фанатів (фото)

Шанувальники в захваті від зовнішнього вигляду співачки
Популярна російська співачка Алла Пугачова полонила шанувальників свіжим і молодим зовнішнім виглядом. Відповідне фото опублікував чоловік зірки Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram.
"Щасливий, коли моя кохана щаслива", - підписав він знімок.
Слід уточнити, що на ньому Пугачова виглядає помітно молодше своїх років, а її блискучу посмішку доповнює неординарна капелюх.
Фото: Алла Пугачова (instagram.com/maxgalkinru)
У той же час користувачі мережі наголосили, що на знімку співачка виглядає дуже молодо і красиво.
"Сама на себе не схожа", - сказала користувач Оленка Еристави.
"Боже, вона прекрасна як завжди. Захоплююся вами, Алла Борисівна. Бажаю вам довгих років. Нехай ваша посмішка ніколи не зникне", - підкреслила юзер missdi80.
"Аллочка була і буде завжди жінкою номер 1. А отже, і чоловік і дітки її ідеальні. Браво великої жінці", - сказала користувач Sanetchka Lucky.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/maxgalkinru)
До речі, після скарг шанувальників про те, що Алла Пугачова нічого не публікує в мережі, співачка вирішила порадувати підписників відвертим відео зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.
"Макс мене дістав, щоб я з'явилася в Instagram, ось забрала у нього телефон, знялася і виставила. Пугачова", — підписала відео Алла Борисівна.
На кадрах зафіксований Максим Галкін в трусах. При цьому він просить не знімати його, оскільки шанувальників більше цікавить Пугачова. Примадонна вирішила показати в кадрі тільки свій капець.