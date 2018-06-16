"На себе не схожа": помолоділа Пугачова підкорила фанатів (фото)

Шанувальники в захваті від зовнішнього вигляду співачки

Популярна російська співачка Алла Пугачова полонила шанувальників свіжим і молодим зовнішнім виглядом. Відповідне фото опублікував чоловік зірки Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram.

"Щасливий, коли моя кохана щаслива", - підписав він знімок.

Слід уточнити, що на ньому Пугачова виглядає помітно молодше своїх років, а її блискучу посмішку доповнює неординарна капелюх.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/maxgalkinru)

У той же час користувачі мережі наголосили, що на знімку співачка виглядає дуже молодо і красиво.

"Сама на себе не схожа", - сказала користувач Оленка Еристави.

"Боже, вона прекрасна як завжди. Захоплююся вами, Алла Борисівна. Бажаю вам довгих років. Нехай ваша посмішка ніколи не зникне", - підкреслила юзер missdi80.

"Аллочка була і буде завжди жінкою номер 1. А отже, і чоловік і дітки її ідеальні. Браво великої жінці", - сказала користувач Sanetchka Lucky.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/maxgalkinru)

До речі, після скарг шанувальників про те, що Алла Пугачова нічого не публікує в мережі, співачка вирішила порадувати підписників відвертим відео зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.

"Макс мене дістав, щоб я з'явилася в Instagram, ось забрала у нього телефон, знялася і виставила. Пугачова", — підписала відео Алла Борисівна.

На кадрах зафіксований Максим Галкін в трусах. При цьому він просить не знімати його, оскільки шанувальників більше цікавить Пугачова. Примадонна вирішила показати в кадрі тільки свій капець.