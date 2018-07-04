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"Почали": Зеленський повідомив про початок зйомок комедії "Я, ти, він, вона"

STYLERЗірки        04.07.2018 - 14:46
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskiy95)

Відомий артист розповів про початок роботи над фільмом

Відомий український шоумен і продюсер Володимир Зеленський опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, де повідомив про початок зйомок нового комедійного фільму "Я, ти, він, вона".

Варто відзначити, що у фільмі одні з головних ролей виконають сам Володимир Зеленський, Євген Кошовий і Надя Дорофєєва.

 

Фото: зйомки фільму "Я, ти, він, вона" (facebook.com/zelenskiy95)

"Почали! #ятыонона Дивіться 27 грудня 2018 в кіно!" – підписав публікацію шоумен.

Фото: instagram.com/kvartal95official

Шанувальники зірки радіють такій новині та бажають успіхів у роботі.

"Дуже чекаю", "Вітаю!", "До грудня дожити б", "Ура! Будемо чекати", - пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Нагадаємо, Володимир Зеленський переживає за свого друга Євгена Кошового.

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Теги: фільми, съемки, Володимир Зеленський, комедия
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