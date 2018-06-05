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"Треба кричати": Ахеджакова закликала підтримати політв'язня Сенцова (відео)

STYLERЗірки        05.06.2018 - 15:46
Фото: Лія Ахеджакова (УНІАН)
Фото: Лія Ахеджакова (УНІАН)

Зірка вважає, що про це потрібно говорити всім

Російська актриса Лія Ахеджакова закликала підтримати політв'язня українського режисера Олега Сенцова. Про це пише "Дождь".

"Мені здається, що всі повинні подавати свій голос в тій якості, в якому зможе, тому що сьогодні Сенцов, а завтра будь-хто з нас. Друзі мої, треба кричати в силу своїх можливостей", - сказала Ахеджакова.

Нагадаємо, що 5 червня – 23 день голодування режисера, який вимагає звільнити українських політв'язнів. В його підтримку по всьому світу пройшли акції, а діячі культури записали відеозвернення.

До речі, російський мультиплікатор оголосив голодування в підтримку Сенцова.

"2 червня з самого ранку я приєднався до голодування на підтримку Олега Сенцова. По стопах Шури Буртіна. Але турбуватися сильно за мене не варто. Днів 20, я думаю, спокійно протримаюся, а там подивимося. Не знаю, може це допомогти по суті. Буду вважати, що це пост підтримки. Молитися буду, як вмію. Вся інша життя, звичайно, не скасовується, хоча трохи трансформується", – заявив він.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

#SaveOlegSentsov: по всьому світу пройшли акції на підтримку Сенцова "Червона картка для Кремля": в мережі закликали звільнити політв'язнів (фото)
Теги: Лия Ахеджакова, Олег Сенцов
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