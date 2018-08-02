"Чи надовго..." Філіп Кіркоров неоднозначно відреагував на заяву LOBODA про Пугачову

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Російський співак залишив коментар на пост Лободи

Популярний російський артист Філіп Кіркоров неоднозначно відреагував на пост української співачки Світлани Лободи, яка часто дає концерти в Росії. Він прокоментував публікацію співачки про Аллу Пугачову, яку вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

LOBODA виклала частину інтерв'ю Олега Меньшикова з Аллою Пугачовою, де Примадонна російської естради розповідала про свою любов до гастрольних турів. Вона настільки їх любила, що це було складно поєднувати з сімейним життям і материнством.

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial) 1 Серп 2018 в 11:28 PDT

Відео: інтерв'ю Алли Пугачової (instagram.com/lobodaofficial)

"До болю близько та знайомо", - підписала публікацію Лобода і супроводила хэштегами #мойзритель #моясцена #мояжизнь #великаяАлла.

На цей пост відреагував Філіп Кіркоров, просто написавши у коментарях під відео: "Знайомо... Чи надовго...".

Скріншот коментаря (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники ж навпаки підтримали співачку і сказали, що Лобода - друга Примадонна.

"Для нас ви, Світлана, друга примадонна, ви - найкраща", "Любимо дуже сильно", "Це так шанобливо ставитися з пошаною до своїх шанувальників, спасибі Вам", "Королева", "Любимо Аллу, але наступна примадонна - Лобода", "Боже, як я її розумію", "Як же я її люблю! Якась вона своя, рідна і близька", - написали фанати в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Світлана Лобода з обіймами з одруженим артистом з РФ спантеличила шанувальників. Вона поділилася спільним фото з Олександром Реввою, також відомим під псевдонімом Артур Пирожков.

Раніше в мережі показали, як Ані Лорак розважалася з чоловіками на фестивалі, а нещодавно вона станцювала на вечірці з Кіркоровим і Басковим.

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