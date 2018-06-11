Надя Дорофєєва в червоних штанях і з оголеним животиком здивувала сміливим образом

Підписники співачки навіть прозвали свою улюбленицю "богинею стилю"

Солістка української поп-групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка зіграє одну з ролей у фільмі "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95", завжди відрізнялася відмінним смаком у виборі нарядів. Нещодавно співачка похвалилася на своїй Іnstagram-сторінці новим ультра сміливим і стильним образом.

Так, Дорофєєва позує в червоних укорочених брюках, чорному ліфі, короткій рожевій пуховій накидці і чорних босоніжках на високій платформі.

Наголошується, що фото були зроблені в рамках fashion-зйомки для одного з відомих косметичних брендів.

Новий образ Наді Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стильний наряд Дорофєєвої викликав шквал позитивних відгуків з боку підписників співачки.

"На стилі, незрівнянному стилі", - пише la_bra_lingerie.

"Шикарна", - захоплюється julianna.gerasimova.

"Просто бомба", - зазначає va.leria1342.

"Богиня стилю", - пише montale.ua.kh.

Скріншот коментарів instagram.com/nadyadorofeeva

Сміливі образи Наді Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва постала перед шанувальниками в образі русалки в новому кліпі "Время и Стекло" - "Е,Бой".

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