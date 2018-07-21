Надя Дорофєєва та Діма Монатік з'явилися на обкладинці відомого українського журналу

STYLER Зірки 21.07.2018 - 18:46
MONATIK і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/monatik_official) MONATIK і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/monatik_official)

Фото із зображенням учасників яскравого творчого дуету прикрасило обкладинку відомого українського журналу "Viva"

Популярна співачка Надія Дорофєєва і відомий виконавець MONATIK з'явилися на обкладинці липневого номера популярного українського журналу. Крім того в ньому розмістили інтерв'ю з зірками і фотосесія артистів, яка проходила у Франції. Відповідну інформацію з фото обкладинки глянцю Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва та Діма Монатік з'явилися на обкладинці відомого українського журналу

 

Скріншот публікації з обкладинкою журналу (nstagram.com/nadyadorofeeva)

У своєму інтерв'ю творчий дует поділився враженнями про спільній творчій роботі, а також розповів про те, як проходив процес вибору сету для фотозйомок.

Діма Монатік поділився, що атмосфера в Bubble House П'єра Кардена сприяє розвитку творчого мислення.

У свою чергу Надя Дорофєєва також поділилася своїми переживаннями, які вона мала під час фотосесії. Дівчина розповіла, що довго не могла зняти халат так, як повинна була зніматися в купальнику.

В коментарях шанувальники артистів щиро ними захоплювалися і цікавилися, чи не переросло їх творче співробітництво у більш близькі стосунки. Як відомо, Монатік і Дорофєєва вже деякий час тісно співпрацюють. Не обійшлося і без "ложки дьогтю", у вигляді підкинутих деякими передплатниками коментарів.

Надя Дорофєєва та Діма Монатік з'явилися на обкладинці відомого українського журналу

Надя Дорофєєва та Діма Монатік з'явилися на обкладинці відомого українського журналу

Скріншот коментарів до публікації (nstagram.com/nadyadorofeeva)

До ечі, раніше повідомлялося про те, що Діма Монатік і Надія Дорофєєва спільно записали глибоку пісню.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: РБК-Україна

Олег Винник, MONATIK і Потап: з'явився трейлер української комедії "Скажене весілля" (відео) Так вагітна чи ні? Надя Дорофєєва нарешті прокоментувала чутки
Теги:  Надя Дорофеева,  MONATIK,  журнал Максим