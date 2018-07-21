Надя Дорофєєва та Діма Монатік з'явилися на обкладинці відомого українського журналу

MONATIK і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/monatik_official)

Фото із зображенням учасників яскравого творчого дуету прикрасило обкладинку відомого українського журналу "Viva"

Популярна співачка Надія Дорофєєва і відомий виконавець MONATIK з'явилися на обкладинці липневого номера популярного українського журналу. Крім того в ньому розмістили інтерв'ю з зірками і фотосесія артистів, яка проходила у Франції. Відповідну інформацію з фото обкладинки глянцю Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот публікації з обкладинкою журналу (nstagram.com/nadyadorofeeva)

У своєму інтерв'ю творчий дует поділився враженнями про спільній творчій роботі, а також розповів про те, як проходив процес вибору сету для фотозйомок.

Діма Монатік поділився, що атмосфера в Bubble House П'єра Кардена сприяє розвитку творчого мислення.

У свою чергу Надя Дорофєєва також поділилася своїми переживаннями, які вона мала під час фотосесії. Дівчина розповіла, що довго не могла зняти халат так, як повинна була зніматися в купальнику.

В коментарях шанувальники артистів щиро ними захоплювалися і цікавилися, чи не переросло їх творче співробітництво у більш близькі стосунки. Як відомо, Монатік і Дорофєєва вже деякий час тісно співпрацюють. Не обійшлося і без "ложки дьогтю", у вигляді підкинутих деякими передплатниками коментарів.

Скріншот коментарів до публікації (nstagram.com/nadyadorofeeva)

До ечі, раніше повідомлялося про те, що Діма Монатік і Надія Дорофєєва спільно записали глибоку пісню.

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Відео: РБК-Україна