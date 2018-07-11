Надя Дорофєєва потішила шанувальників "нормальним еро-фото"

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка звабила підписників жіночною фігурою

Поп-співачка Надя Дорофєєва, солістка відомої в Україні групи "Время и Стекло", порадувала своїх фанів досить відвертим фото в купальнику. При цьому зазначимо, що на даний момент Дорофєєва разом з чоловіком (телеведучий і співак Володимир Дантес), а також друзями відпочиває на Балі. На розкішному курорті компанія орендувала двоповерхову віллу з відкритим басейном. До слова, у готелі, де зупинилася Дорофєєва, дуже оригінально подають сніданки.

Співачка буквально щодня балує своїх підписників яскравими фото з відпочинку. А нещодавно опублікувала новий знімок в червоному купальнику. Співачка підкреслила свої апетитні форми.

Поряд з Дорофєєвою на фото – величезна надувна жовта качка для плавання.

Спокуслива Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Таке ефектне фото не вислизнуло від уваги підписників Дорофєєвої.

"Ну, нарешті нормальне еро-фото!" – пише pushkin4379.

"Найкрасивіша" – зазначає yura_.sereda.

"Дуже красива", - погоджується renatevasiljeva.

"Як завжди прекрасна. Завжди знаєш, чим порадувати нас", - зазначає kross_story.

Скріншот коментарів instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва під час відпочинку на Балі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нещодавно Дорофєєва опублікувала знімок, на якому співачку не впізнати. "Справжня Русалка", - зазначили тоді підписники Наді.

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