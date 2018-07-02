Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим знімком в купальнику

Українська співачка опублікувала нове фото

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким вже встигла завоювати прихильників.

"Ми нарешті добралися на Балі! За нашими пригодами можна буде стежити по хештегу #отпускнавулкане. Ну, а поки ось я, стомлена, але щаслива і з новими тату", - підписала знімок зірка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

На фото співачка стоїть у відвертому біло-червоному смугастому купальнику на тлі затишного будиночку з басейном на Балі.

Шанувальники в захваті від нового знімка Наді і бажають їй гарного відпочинку.

"Надя, ти як завжди прекрасна", - прокоментувала користувач кадр.

"Красуня", "Ідеальна", "Така ніжна", "Чудова", "Красива", - пишуть фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

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