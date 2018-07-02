Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.19
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.5
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.19
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.5
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим знімком в купальнику

STYLERЗірки        02.07.2018 - 11:01
Фото: Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)

Українська співачка опублікувала нове фото

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким вже встигла завоювати прихильників.

"Ми нарешті добралися на Балі! За нашими пригодами можна буде стежити по хештегу #отпускнавулкане. Ну, а поки ось я, стомлена, але щаслива і з новими тату", - підписала знімок зірка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

На фото співачка стоїть у відвертому біло-червоному смугастому купальнику на тлі затишного будиночку з басейном на Балі.

Шанувальники в захваті від нового знімка Наді і бажають їй гарного відпочинку.

"Надя, ти як завжди прекрасна", - прокоментувала користувач кадр.

"Красуня", "Ідеальна", "Така ніжна", "Чудова", "Красива", - пишуть фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, витончена солістка "ВІА Гри" продемонструвала чудову спортивну фігуру.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про Аню Седокову?

Час колаборацій! MONATIK і Надя Дорофєєва заявили про спільну роботу Тіна Кароль показала обличчя без макіяжу
Теги: фото, Бали, Надя Дорофеева
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся