Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим знімком в купальнику

Українська співачка опублікувала нове фото
Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким вже встигла завоювати прихильників.
"Ми нарешті добралися на Балі! За нашими пригодами можна буде стежити по хештегу #отпускнавулкане. Ну, а поки ось я, стомлена, але щаслива і з новими тату", - підписала знімок зірка.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
На фото співачка стоїть у відвертому біло-червоному смугастому купальнику на тлі затишного будиночку з басейном на Балі.
Шанувальники в захваті від нового знімка Наді і бажають їй гарного відпочинку.
"Надя, ти як завжди прекрасна", - прокоментувала користувач кадр.
"Красуня", "Ідеальна", "Така ніжна", "Чудова", "Красива", - пишуть фанати.
Скріншоти коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
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