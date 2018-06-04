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"Знаходиться без свідомості": у РФ терміново госпіталізували Валерія Леонтьєва

STYLERЗірки        04.06.2018 - 21:45
Валерій Леонтьєв (Скріншот з YouTube/Вечірній Ургант)
Валерій Леонтьєв (Скріншот з YouTube/Вечірній Ургант)

Інцидент стався під час концерту

Працівникам швидкої допомоги в Росії довелося 69-річного Валерія Леонтьєва під час його концерту в Тулі. Про це повідомляє канал SUPER.

"69-річний Валерій Леонтьєв сьогодні не зміг виступити в концертному залі Тули — шоу скасували. Артисту терміново викликали швидку допомогу. З'явилися повідомлення про те, що Леонтьєв знаходиться без свідомості і його збираються госпіталізувати та відправити в Москву. Як повідомив представник співака, причиною скасування концерту стали проблеми зі здоров'ям у виконавця", - йдеться в повідомленні.

У той же час прес-секретар виконавця уточнила, що у нього нібито "піднявся тиск".

"Піднявся тиск і відмінили концерт. Швидка приїжджала, але не більше того. Валера виїхав на своїй машині. Він тільки відпрацював тур по Далекому Сходу", - підкреслюється в тексті повідомлення.

До речі, російський співак Валерій Леонтьєв, якого сайт "Миротворець" вніс в розділ "Чистилище" за те, що виконавець давав концерти на окупованому півострові, запросив всіх своїх фанатів з України в Крим.

"Не планував образити українських законодавців своїм приїздом в заповідний куточок, і, безумовно, шкода, що якийсь час не побачу українських шанувальників і друзів. Але є вихід - приїжджайте до нас в Крим!" - сказав Леонтьєв.

Більш того, за його словами, після так званої "зміни вивісок" нібито не змінилася ні пісок, ні вода, ні сидіння в залі.

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Теги: здоров'я, співак, Россия, скорая
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