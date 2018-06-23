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"Наповнені сонцем і щастям": Віра Брежнєва поділилася архівних знімком з сестрами (фото)

STYLERЗірки        23.06.2018 - 11:57
Фото: (instagram.com/ververa)
Фото: (instagram.com/ververa)

Українська співачка зображена з сестрами Вікторією та Галиною

Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва відправилася на відпочинок в Італію. У своєму акаунті Instagram вона поділилася рідкісним сімейним фото, на якому зображена з сестрами Вікторією та Галиною.

В Instagram співачка виклала їх спільне чорно-біле фото, на якому вони з щасливими посмішками відображені на барвистому тлі.

Фото: (instagram.com/ververa)

"Італійська родина", — підписала фотографію виконавиця.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/ververa)

"Справжні італійки на відпочинку - красиві, наповнені сонцем і щастям", "Красуні)", "4/8", "Круті!!!", "Красуні!!!", "Гарненькі, молоденькі і такі однакові", "Трійнята", "Осяйні красуні", "Перший раз сестра, яка на першому плані гарніше)", "Красуні", "Сестри!!! Які ви щасливі і красиві. Вірочка, люблю Вас! У Вас чудова сім'я і мама", "Дівчатка, які ви гарні!!!" – написали шанувальники артистки під фотографією.

Скріншоти коментарів поста аккаунта (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що нещодавно відома співачка Віра Брежнєва поділилася зі своїми шанувальниками новим фото з чоловіком у своєму Instagram. На зворушливому знімку видно зірку і її чоловіка, Костянтина Меладзе.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Италия, Віра Брежнєва, сестра
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