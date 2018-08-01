"Порушила правила": Анна Седокова засвітила ще не презентовану пісню (відео)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка показала уривок з нового треку

Відома українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Седокова, яка живе і веде активну кар'єрну діяльність в Росії, вирішила завчасно показати шанувальникам уривок з ще не представленого треку. Відповідне відео співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Пісня буде представлена восени.

"Сиджу я тут у машині, чекаю, поки водій "біг мак" принесе, і мені стало нудно. І я вирішила показати вам трек #4 з мого нового альбому, який вийде вже цієї осені", - зазначила співачка.

"Я завжди любила порушувати правила. Знайомтеся. Моя Санта-Барбара", - зазначила Сєдокова.

У ролику 35-річна зірка танцює під власну композицію.

"Мы заигрались в Санта-Барбару, а я такое мыло не смотрю", - співається в пісні.

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 31 Лип 2018 в 7:41 PDT

Відео: Анна Седокова – "Санта-Барбара" (instagram.com/annasedokova)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, у Анни Сєдокової троє дітей: старша дочка Аліна, яка народилася 8 грудня 2004 року від першого шлюбу (з білоруським футболістом Валентином Белькевичем, який помер у 2014 році), дочка Моніка, яка народилася 24 липня 2011 року – від другого (з бізнесменом Максимом Чернявським) і син Гектор, народжений 8 квітня 2017 року від бізнесмена Артема Комарова, з яким зірка розлучилася після пологів.

Раніше повідомлялося, що Анна Седокова радикально змінила зовнішність.

До речі, Анна Седокова зізналася, чи стане домогосподаркою.

Нагадаємо, Седокова відсвяткувала день народження дочки в Києві.

Що ви не знали про Аню Седокову (відео: STYLER.rbc.ua)