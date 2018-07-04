"Наша прекрасна Lady Le": Леся Нікітюк вразила шанувальників незвичайним вбранням

Українська ведуча опублікувала нове фото

Популярна українська телеведуча, актриса і ведуча проекту "Хто зверху?" і екс-учасниця телешоу "Орел і Решка" опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram, який відразу вразив її шанувальників.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото було зроблено в Батумі, очевидно під час її відпочинку, на тлі мальовничого водоспаду. Сама зірка стоїть у грузинському національному вбранні. А підписала публікацію знаменитість забавною притчею, яку, за її словами, їй розповів сам Вахтанг Кікабідзе – відомий грузинський артист.

"Було дуже смішно! Розповідав сам Кікабідзе, на прекрасному вечері", - написала Леся.

Користувачі соцмережі в захваті від вбрання дівчини.

"Вай мама джан, який гарний дівчині", "Найкраща", "Яка дівчина! Вкрали мене", "Леся красуня", "А вам дуже підходить цей образ", "Ми тебе любимо, наша прекрасна Lady Le", - прокоментували фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, відому співачку Анну Сєдокову розкритикували за надто відверті фото.

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