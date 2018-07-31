"Знайшла своє покликання": Настя Каменських розповіла, чи готова піти в політику

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських також зізналася, коли ж чекати на її перший сольний альбом

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає сольно під псевдонімом NK, відповіла на актуальне сьогодні "політичне питання". За словами виконавиці, вона реалізовує себе як артистка, тому кар'єра політика її не цікавить. Про це Каменських розповіла в ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

На питання, чи може статися так, що в недалекому майбутньому українці побачать Каменських у політиці, співачка щиро відповіла:

"Кожен повинен займатися тим, що у нього найкраще виходить. Я знайшла своє покликання, я артистка, тому міняти кар'єру на користь політичної не збираюся".

При цьому в інтерв'ю зазначається, що 31-річна Каменських вже досягла багато чого, змогла реалізувати себе у творчості, створити свій персональний бренд, зайнятися соціальною діяльністю. З чого виникає логічне питання, яким же бачить своє майбутнє співачка.

В цьому світі співачка наголосила, що і надалі планує розвиватися виключно в тому, що їй подобається.

"Насправді хочу і далі займатися своїми улюбленими справами — творчістю, радувати людей, дарувати свої пісні, концерти. Саме можливість бути важливою, потрібною в чомусь людям — головна моя мотивація, яка надихає на кожному кроці", — розповіла Настя Каменських.

Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

До речі, Каменських також повідомила, якими музичними новинками планує порадувати своїх шанувальників в найближчому майбутньому.

Так, до середини серпня Настя готує офіційний реліз на нову пісню LOMALA, яку, до речі, виконала під час відвідин фестивалю "Жара" в Баку (26-29 липня). Зазначимо, що для виступу на фестивалі Каменських вибрала дуже незвичайний відвертий наряд, її образ вразив мережу.

Більш того, як стало відомо STYLER, в цьому році Камеснких випустить свій перший сольний альбом.

"Сама дуже цього чекаю. Ну і в цілому до кінця року буде багато нового і цікавого, нехай це поки побуде інтригою", - підсумувала Настя.

Нагадаємо, нещодавно Каменських порадувала шанувальників новим дуетом зі співачкою Любов'ю Успенською. Співачки разом виконали зворушливу пісню "Ти ж не забув", яка говорить про найважливіше почуття - кохання.

Настя Каменських: цікаві факти