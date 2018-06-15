"Справжня любов - вічна": автори хіта з серіалу "Школа" випустили "зоряне" відео

CLOUDLESS екранізували трек, з якого все починалося

Київська група CLOUDLESS, чиї саундтреки звучать в серіалі "Школа", реаліті-шоу "Хата на тата" і "Кохання на виживання", випустила нове яскраве відео на пісню "Starlight", яка увійшла в дебютний альбом команди "Міжсвітами".

"Starlight" - це, по суті, музика, з якої починалися CLOUDLESS. Дуже важлива для нас пісня. Ми її писали майже два роки і переробляли не менше п'яти разів, в той час, як, наприклад, трек "Злітай" з цього ж альбому народився максимум за два-три дні. Чому lyric, а не повноцінний кліп? Ми вирішили, що лірик відео краще зможе розкрити той посил і емоції, які ми вкладали в трек. Саме слова, які постійно з'являються в кадрі, зможуть вибудувати міст і розуміння співучасті", - коментують нову відеороботу самі музиканти.

Режисирував відео Михайло Бабак.

"Головна ідея відео: справжня любов - вічна. І абсолютно не важливо, у якому напрямку тече час", - зазначив режисер.

CLOUDLESS - "Starlight"

Зараз CLOUDLESS активно готуються до фестивального літа - група вже включена в лайн-ап декількох великих фестивалів. Незважаючи на те, що альбом "Міжсвітами" Женя Тютюнник та Антон Панфілов випустили зовсім недавно, вони вже готують нову музику.

CLOUDLESS (фото: прес-служба гурту)

"Міжсвітами" - це наш перший альбом, наш дебют, проба пера. Він вийшов дуже різноплановим і абсолютно різних за стилем і звучанням. У групі CLOUDLESS взагалі все дуже дивно і непередбачувано. Чисті збіги і випадковості! Самі того не очікуючи, ми потрапили в серіал "Школа" і на якісь, досі невідомі нам радіостанції Польщі. Часто ми не розуміємо, чого очікувати від нового треку, альбому або нас самих!" - зазначили музиканти.

CLOUDLESS - "Між Світами"

Раніше київська рок-група OVAND GRIM представила пісню і кліп, присвячені пам'яті десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та екіпажу Іл-76, збитого при посадці в аеропорту "Луганськ" 14 червня 2014 року.