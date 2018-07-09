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Справжня русалка: Надя Дорофєєва змінилася до невпізнання (фото)

STYLERЗірки        09.07.2018 - 07:16
Фото з відпочинку на острові Балі (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото з відпочинку на острові Балі (instagram.com/nadyadorofeeva)

Солістка "Время и Стекло" радикально змінила колір волосся

Учасниця популярної української групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва радикально змінила колір волосся. Фото з "трансформацією" зірка запостила в Instagram.

На фото Дорофєєва постала перед шанувальниками на морському березі в незвичайному образі і з яскравими синіми волоссям. Знімок виявився ні чим іншим, як кадром із кліпу на новий хіт дуету - "EBOY".

Таким нехитрим чином співачка просто вирішила нагадати шанувальникам про свою творчість і заодно повідомити, що вона дуже рада тому, що їх з Позитивом хіт набрав 20 млн переглядів на YouTube.

Фото: Надя Дорофєєва в образі для кліпу на пісню "EBOY" (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях піlgbcники розділилися на два табори. Одні захоплювалися красою солістки "Время и Cтекло", порівнювали Надю з русалкою і робили компліменти її волоссю.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Інші активно критикували кліп з піснею та сумнівалися у справжньої популярності кліпу.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Як би там не було, негативні коментарі, жодною мірою не затьмарили відпустку зірки. Зараз Надя Дорофєєва перебуває на острові Балі з друзями та чоловіком, а фото, зробленими у відпустці, вона постійно ділиться з фанами на своїй сторінці в соцмережі.

До речі, нещодавно Дорофєєва похвалилася фото з чоловіком, зробленим на Балі.

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Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: Надя Дорофеева
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