Настя Каменських в леопардовому плащі і з магнітолою на плечі "закосила" під 80-ті

Фанів співачки її фотосессія підштовхнула поностальгувати

Українська поп-виконавиця Настя Каменських показала знімок бекстейджа чергової модної фотосесії. При цьому образ співачки вийшов у стилі 80-х: плащ в леопардовий принт, високі блискучі чоботи-гармошкою, масивні прикраси.

Крім того, на плечі Каменських тримає магнітолу фірми Fisher. Відповідне фото Настя опублікувала на своїй instagram-сторінці.

Настя Каменських приміряла образ стильних 80-х (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписників співачки захопив перший результат її нової фотосесії.

"Настя – Очаровашечка", - пише alex_fishhunter.

"Красуня!" – захоплюється mr.dan76.

"Вау, стиль 80-х. Круто", - зазначає 199688888888az.

Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux

Настя Каменських під час підготовки до фотосесії (скріншот instagram.com/kamenskux)

До речі, деякі навіть порівняли Настю з американською реп-виконавицею Міссі Еліот.

"Я, звичайно, все розумію, але чомусь в голову приходить образ Міссі Елліотт з 90-х", - зазначає freechaneltoyou.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розговорилася і розповіла, як свого часу відзначила випускний вечір. Співачка зізналася, що разом з подругами тоді втекла на дискотеку.

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