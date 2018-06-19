Настя Каменських в леопардовому плащі і з магнітолою на плечі "закосила" під 80-ті

Фанів співачки її фотосессія підштовхнула поностальгувати
Українська поп-виконавиця Настя Каменських показала знімок бекстейджа чергової модної фотосесії. При цьому образ співачки вийшов у стилі 80-х: плащ в леопардовий принт, високі блискучі чоботи-гармошкою, масивні прикраси.
Крім того, на плечі Каменських тримає магнітолу фірми Fisher. Відповідне фото Настя опублікувала на своїй instagram-сторінці.
Настя Каменських приміряла образ стильних 80-х (фото: instagram.com/kamenskux)
Підписників співачки захопив перший результат її нової фотосесії.
"Настя – Очаровашечка", - пише alex_fishhunter.
"Красуня!" – захоплюється mr.dan76.
"Вау, стиль 80-х. Круто", - зазначає 199688888888az.
Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux
Настя Каменських під час підготовки до фотосесії (скріншот instagram.com/kamenskux)
До речі, деякі навіть порівняли Настю з американською реп-виконавицею Міссі Еліот.
"Я, звичайно, все розумію, але чомусь в голову приходить образ Міссі Елліотт з 90-х", - зазначає freechaneltoyou.
Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше Настя Каменських розговорилася і розповіла, як свого часу відзначила випускний вечір. Співачка зізналася, що разом з подругами тоді втекла на дискотеку.
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