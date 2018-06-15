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Настя Каменських в привабливому рожевому комбінезоні запалила на вечірці журналу Pink (фото)

STYLERЗірки        15.06.2018 - 20:38
Настя Каменських (прес-служба)
Настя Каменських (прес-служба)

Також на святі в честь дня народження видання виступили ROZHDEN і група "Агонь"

У четвер, 14 червня, у Києві відбулася гучна вечірка на честь 14-річчя журналу Pink. На заході в одному зі столичних ресторанів зібралися українські селебріті: артисти, музиканти, а також багато представників шоу-бізнесу.

Ведучим вечора був Володимир Остапчук. Гостей на святі розважали своїми піснями гурт "Агонь", ROZHDEN і Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK. Серед гостей були помічені співачка ALYOSHA, дует TamerlanAlena, ведуча Катя Осадча, співачка Мішель Андраде, ведучий Анатолій Анатоліч, співак Артем Пивоваров.

 

Фото: зіркові гості вечірки (прес-служба)

Зазначимо, що дрес-код вечора був pink/white, тому багато гостей свята були одягнені у костюми рожевого і білого кольорів.

Першими на сцену вийшла група "Агонь". Своїм "вибуховим" виступом колектив налаштував на позитивний настрій, змусивши танцювати і співати присутніх під їхні полум'яні хіти.

 

Фото: вечірка Pink Birthday Party (прес-служба)

Після виступу групи "Агонь" розпалену публіку порадував ліричними піснями улюбленець жіночої половини країни, головний Холостяк України ROZHDEN. Рожден Анусі виконав свої популярні хіти "Знаешь", "Роса" та інші композиції.

 

Фото: ROZHDEN на вечірці Pink Birthday Party (прес-служба)

Ключовим моментом свята став виступ Насті Каменських. Співачка з'явилася на сцені в облягаючому комбінезоні рожевого кольору з білими стрічками.

Фото: Катя Осадча і Настя Каменських (instagram.com/svitsketv)

Вбрання вигідно підкреслило апетитні форми артистки.

 

Фото: NK на вечірці Pink Birthday Party (прес-служба)

Настя порадувала гостей вечірки хітами "Дай мне", "Тримай", "Это моя ночь".

Додамо, що в цьому році редакція журналу підготувала для своїх гостей безліч сюрпризів і корисних подарунків від партнерів.

Нагадаємо, Настя Каменських розповіла про чоловіка своєї мрії.

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Теги: журнал, Настя Каменських
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