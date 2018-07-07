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Настя Каменських показала "голі" знімки з відпочинку в Каліфорнії (фото)

STYLERЗірки        07.07.2018 - 23:00
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Каменських вирушила у Беверлі Хілз відразу після AtlasWeekend

Українська виконавиця NK (Настя Каменських) відправилася на відпочинок в Голлівуд. Фотографії відповідного характеру опубліковані в профілі Насті Каменських Instagram.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

На знімках видно, що артистка гуляє по вулицях Беверлі Хілз в джинсах на високій посадці, на тонких шпильках і у чорній маєчці.

 

Фото: (instagram.com/kamenskux)

У сторіс Насті Каменських також публікувалися "голі фотографії, на яких артистка повністю оголена. Згідно з хронологією публікацій дівчина спочатку подивилася міські пейзажі, після чого відправилася в готель, де відпочивала в купальнику.

 

Фото: (instagram.com/kamenskux)

"Красуня", "Ви прекрасні", "Красуня", "Яке волосся красиве", "Настуся, коли ж лялечку вже родиш? Така краса повинна мати продовження себе;)", "Краса, супер", "Приголомшлива", "Просто принадність", — пишуть шанувальники Анастасії.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що зірка українського шоу-бізнесу Настя Каменських здивувала нарядом під час виступу на головному фестивалі літа Atlas Weekend-2018.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: Настя Каменських
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