Настя Каменських вразила вбранням із пікантними розрізами на Atlas Weekend

Співачка захопила шанувальників ефектним виступом

Зірка українського шоу-бізнесу Настя Каменських здивувала вбранням під час виступу на головному фестивалі літа Atlas Weekend-2018. Відео з її виступом опублікували на YouTube.

Настя виконала свої вже відомі хіти, а також нову пісню "LOMALO". Проте захват публіки викликала не нова пісня співачки, а те, що артистка, ймовірно, виступала без нижньої білизни. Пікантні розрізи на її платті спровокували бурхливе обговорення серед фанатів.

Фото: NK на Atlas Weekend-2018 (фото: instagram.com/atlasweekend)

Співачка влаштувала спекотні танці на сцені в чорній міні-сукні з високими розрізами на стегнах і, як видно на відео, без нижньої білизни. Але знайшлися і ті, хто вважав, що артистка одягла труси з високою посадкою, через чого вони непомітні на відео.

Видео: NK на Atlas Weekend-2018 (youtube.com/Music Box)

Публіці сподобалися стрункі ноги, підкреслені високими ботфортами на підборах, і красиві кучері Насті Каменських.

Відео (youtube.com/Music Box)

Художник подобається дивувати своїх шанувальників різними образами або нарядам, так, раніше Настя Каменських виклала в мережу свої фото в образі Моніки Белуччі.

Настя Каменських: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)