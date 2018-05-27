Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)

Українська співачка NK підтвердила інформацію про майбутнє заміжжя

Екс-учасниця дуету "Потап і Настя" з'явилася на публіці з обручкою, однак помітили особливий статус співачки не всі. Спочатку декілька користувачів мережі Instagram помітили обновку. А в день проведення фінального матчу Ліги чемпіонів артистка сама підтвердила факт майбутнього заміжжя, передає NewsYou.

В соціальній мережі Instagram, активним користувачем якої є Настя Каменських, можна помітити, що обручка з'явилася у дівчини на поточному тижні, а отже пропозицію про заміжжя було прийнято недавно.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Насті приписували роман з багатьма зірками, проте найбільше, на думку фанатів, їй підійшов би Потап, з яким вони довгий час працювали разом. Після того, як їх дует розпався, фанати подумали, що вони розлучилися, однак Потап і Настя заявили, що незабаром хочуть знову возз'єднається. Поки вони будуть працювати і просуватися сольно.

Близько шести місяців тому з'явилися чутки, що Настя Каменських зіграла весілля в Майамі. Співачка у відповідь на чутки не публікувала ніякої інформації. Інформація, пов'язана з її статусом у відносинах з'явилася зовсім недавно: дівчина прийшла на жіночу Лігу чемпіонів з ніжним кільцем на безіменному пальці.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Співачка і дизайнер підтвердила – це обручка. Але вона відмовилася публікувати інформацію про свого коханого, не кажучи про те, щоб говорити про нього журналістам. Шанувальники Насті Каменських щиро радіють за свою зірку і не втомлюються слати їй вітання.

До речі, нещодавно Анастасія Каменських зізнавалася, де планує грати весілля. Популярна українська співачка, екс-учасниця дуету "Потап і Настя" Настя Каменських заявила, що хоче зіграти весілля в Італії. Це пов'язано з дитинством артистки, адже ще будучи маленькою, вона часто бувала в цій країні. За словами Насті, її вражало те, як італійці ставляться до шлюбів і сім'ї: для них це найдорожче, що тільки може бути в світі, вважає Каменських. Саме тому вийти заміж вона хотіла б саме в Італії – це буде дуже символічно.

Відео: video.rbc.ua