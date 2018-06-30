Настя Каменських в короткому велюровому плаття викликала фурор серед шанувальників

І все ж не всі підписники співачки високо оцінили її новий образ

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз веде творчу діяльність під псевдонімом NK, вразила своїх фанів ультра стильним образом.

Так, на своїй Instagram-сторінці Каменських опублікувала відразу ж серію "ретро-фото", на яких вона позує в короткій сукні з довгими рукавами, прикрашеній велюровими вставками. Сукня-сорочка підібрана широким чорним поясом з масивною золотою пряжкою.

На струнких ніжках Каменських – чорні босоніжки. Також свій ретро-образ у стилі 80-х виконавиця доповнила великими золотими сережками-кільцями і не менш масивним перснем. Зачіска – довга чолка і зібране в пучок на маківці волосся.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

При цьому Каменських зазначила, що фото були зроблені на вечірці її спільного з Потапом товариша Тіма Сулейманова, який відзначав день народження.

Настя Каменських в стилі 80-х (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники Насті Каменських буквально засипали її захопленими відгуками.

"Величність, граціозність, ніжність", - пише mihaililchenko.

"Королева!" - зазначає ludagolubitskaya.

"Ох, яка", - захоплюється sa.nia7874.

"Божественна", - хвалить mackenzie_mans.

"Просто топ", - пише v.v.vladimir89.

"Настя, ти, як завжди, неперевершена", - захоплюється linkorn1205.

Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux

Проте деяким її вбрання не дуже сподобалося.

"Красуня Настя, але оксамит і велюр завжди старить", - зазначає ikora2014.

"Ну, дуже красива, але мене напружує постійно її однаковий "супер сексуальний" вираз обличчя", - пише iryna_melnik.

"Сукня жахлива, а сама красуня!" - зазначає katerinakhii.

"З кучериками набагато краще", - зітхає zhannakatava.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Ще кілька фотографій Каменських опублікувала в розділі "історії" на своїй instagram-сторінці.

Настя Каменських в стильній ретро-сукні (скріншоти: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла, в чому полягає секрет її харчування.

Також співачка зізналася, що дуже любить салат з огірків, руколи, перцю, заправлених соєвим соусом і оливковою олією.

Настя Каменських: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)