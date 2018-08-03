Знайдено передсмертне послання Zombie Boy

Відомий манекенник написав вірш
В Канаді покінчив з собою манекенник Рік Дженнест, більш відомий як Zombie Boy. Як виявилося, він залишив передсмертне послання на своїй сторінці в Instagram.
У соцмережі Дженнест опублікував вірш, який фанати визнали передсмертною запискою. Його він оприлюднив всього за кілька годин до самогубства.
"Дамбалла лопнула над зірками, повислими над нами, душа душила камінь з каменю, так як вогонь лежав між двома судами найсуворіших менш страшних прямих, кожне дихання ріже лід, так як плоть зважується перед смертю старих вузьких воріт, де сміливий і зухвалий останній ритуал", - написав Zombie Boy.
Скріншот поста (instagram.com/zombieboyofficial)
Раніше повідомлялося, що Zombie Boy знайдений мертвим.
32-річний Рік Дженест покінчив з собою. Модель знайшли в його квартирі в Монреалі. Radio-Canada повідомляє, що він страждав від психічного розладу.
Рік Дженест придбав широку популярність завдяки своїм численним татуювань у вигляді скелета. Манекенник двічі потрапляв до Книги рекордів Гіннеса як людина з найбільшою кількістю татуювань кісток на тілі – 139, та з найбільшою кількістю татуювань комах — 176.
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