"Найкращий друг": українська група випустила довгоочікуваний кліп

Зйомки кліпу (фото: прес-служба гурту "Фіолет")

Ця пісня увійде до майбутнього альбому "Фіолет", реліз якого запланований на осінь

Популярна українська рок-група "Фіолет" випустила довгоочікуваний кліп на пісню "Найкращий друг".

Зйомки кліпу тривали протягом всієї ночі на різних столичних локаціях і завершилися лише вранці в одній з київських квартир.

"Ми знімали майже до п’ятої ранку, деякі дублі повторювали десятки разів, аби створити найвдаліше й, сподіваємось, нам це вдалось. Нічне місто надихало й дарувало енергію та сили до самого світанку", - розповідають учасники гурту "Фіолет".

Зйомки кліпу (фото: прес-служба гурту "Фіолет")

Режисером кліпу став Олександр Шкрабак, відомий по співпраці з Brunettes Shoot Blondes, а також за власними короткометражними стрічками, які були представлені на різних кінофестивалях.

За режисерським задумом, тема дружби розкривається через стосунки матері й сина, яка заради дитини ночами, потай, навчається кататись на роликах, аби стати йому справді найкращим другом. Музиканти гурту в кліпі також діляться власними думками з приводу того, що таке справжня дружба.

Фіолет - Найкращий друг

Зазначимо, що головну роль у кліпі зіграли заслужена артистка України Ксенія Баша і її дев'ятирічний син Вася, для якого ця роль стала акторським дебютом.

Фіолет - True Love

Раніше Бумбокс і The Gitas презентували акустичну версію емоційної пісні.