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"Називає дружину королевою": Гайтана розповіла про свого африканського батька

STYLERЗірки        16.06.2018 - 21:52
Фото: Гайтана (facebook.com/officialgaitana)
Фото: Гайтана (facebook.com/officialgaitana)

Тато став для неї ідеалом

Українська співачка Гайтана розповіла про свої стосунки з батьком, який живе у Конго. Про це пише "24 канал".

Співачка Гайтана, яка присвятила свій час сім'ї і маленькій дочки Сапфір-Ніколь розповіла, що приклад міцної сім'ї вона взяла з сім'ї свого батька.

Гайтана вийшла заміж за саунд-продюсера Алекса Смарта і народила йому доньку, яку назвали Сапфір-Ніколь. Увесь свій час співачка присвячує родині і стверджує, що дуже щаслива.

За її словами, батько співачки Клавер Ессамі, завжди навчав доньку, що чоловік повинен бути відповідальним, серйозним, турботливим і забезпечувати свою дружину. А жінка повинна бути поруч з таким чоловіком щасливою, спокійною і багато відпочивати.

Гайтана розповіла про те, як її батько піклується про свою другу дружину. Він побудував будинок і відкрив бізнес, щоб дружина, в разі його смерті, ні в чому не потребувала.

"Коли вони одружилися, тато почав будівництво будинку для своєї дружини на землі її батьків і відкрив салон краси, щоб якщо щось трапиться з ним, вона добре жила. Батько завжди купує їй кращі вбрання, водить її в хороші заклади, завжди терпляче чекає, якщо вона зайнята собою, тепло обіймає і каже багато хороших слів. Він шанобливо ставиться до своєї дружини, не втомлюється захоплюватися і дякувати їй", - розповіла співачка.

Як стверджує Гайтана, батько разом зі своєю дружиною дуже дорожать відносинами і бояться втратити те, що у них є. Вони називають один одного "король" і "королева".

Співачка каже, що такі відносини в сім'ї для неї є ідеалом.

"Адже чоловіки поважають не за обіцянками, словами, а за справами, вчинками і ставленням до своєї дружини. Ех, як вони дивляться один на одного, і це більше, ніж любов на словах", - додала співачка.

Батьки Гайтани розлучилися, коли їй було лише 6 років. Батько при цьому залишився жити в Конго, а мама відвезла Гайтану в Україну.

До речі, Гайтана зізналася, як їй вдалося після пологів повернути колишні форми.

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Теги: співачка, родители, Гайтана
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