"Не буду лукавити": солістка "ВІА Гра" розповіла, як у групі сприйняли Ольгу Меганську (відео)

Анастасія Кожевнікова сказала, що нову солістку тепло прийняли в групі

Одна з солісток української поп-групи "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова поділилася подробицями, як вони з Ерікою Герцег прийняли нову учасницю Ольгу Меганську. Про це вона розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Відомо, що більш досвідчені учасниці складу "ВІА Гри" Анастасія Кожевникова і Еріка Герцег живуть у Києві. Їх нова напарниця Ольга Меганська – в Санкт-Петербурзі. Настя розповіла, як проходять репетиції.

"У нас з Ерікою все напрацьовано вже, репетирує Оля, ми зустрічаємося на концертах. Це досить складно. Тому що з колишнім нашим складом, з Мішею, ми всі жили в Києві і все було мобільно. Було легше. Зараз якось так", – зізналася одна з солісток.

Анастасія згадує, що вони з Ерікою добре сприйняли нову солістку. Головним фактором дружелюбності були відмінні вокальні дані Ольги, за що вони її і цінують.

"Я не буду лукавити, все одно ми дуже звикли один до одного з тією трійкою, з якою ми були. Але Оля дуже хороша людина, вона чудово співає. Для мене було дуже важливо, щоб солістку взяли не просто заради краси", – зізналася Анастасія Кожевнікова.

Відео: (tsn.ua)

Анастасія також відповіла, коли вона оголосить про продовження кар'єри, адже через кілька місяців вона стане заміжньою і може віддати перевагу сім'ї аніж кар'єрі. Про свій вихід або продовження роботи вона розповість на весіллі, зізналася Настя.

Нагадаємо, що відома 35-річна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер влаштовує гастролі по Росії. Про це стало відомо з публікації артистки на її сторінці в соцмережі Instagram. Мейхер оприлюднила афішу авторського музичного спектаклю Historia de un amor з її участю.

Відео: video.rbc.ua