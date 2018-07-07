Вгадайте: Леся Нікітюк влаштувала інтригуючий опит у соцмережі

Відома телеведуча опублікувала яскраве фото, зроблене в Грузії

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк нещодавно побувала у сонячній Грузії. Вона повернулася з подорожі не з порожніми руками. Нікітюк запропонувала своїм шанувальникам відгадати, що саме вона привезла з собою з Батумі. Опит зірка влаштувала у своїй Instagram-сторінці.

Телеведуча полегшила завдання підписникам і дала на вибір кілька варіантів відповіді, серед яких були традиційні для Грузії боржомі, мед, пахлава, ріг для вина.

Оригінальним доповненням до посту став розміщений на сторінці ефектний фотознімок, на якому Леся зображена під час прогулянки по грузинському ринку в пошуках тих самих сувенірів. Стильний білий короткий комбінезон, одягнений на знаменитості, ідеально підкреслив підтягнуту фігуру і стрункі ноги зірки.

Скрін поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники теледіви в коментарях активно брали участь у "конкурсі" - відповідали їй, а ще зізнавалися в любові і, крім того, відзначили компліментом стрункі ніжки Лесі.

Скрін коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Нікітюк на відпочинку у Грузії (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, нещодавно чарівна Леся Нікітюк опублікувала ще одне фото з незвичайним вбранням.

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